Cu ce se mai ocupa Politia Animalelor. Misiuni pentru salvarea unei cucuvele si a unei lebede

Politistii s-au deplasat la fata locului si au preluat in siguranta pasarea, care face parte din specia "cucuveaua mica", iar ulterior au predat-o Asociatiei Judetene de Vanatoare si Pescuit Sportiv Alba. Nu este prima interventie a politistilor Biroului pentru Protectia Animalelor din judetul Alba, pentru salvarea unei pasari dintr-o specie protejata.Sambata trecuta, acestia au intervenit pe raza localitatii Razboieni, unde, un localnic a gasit, in curtea locuintei sale, o lebada ranita. Pasarea a fost dusa la un cabinet veterinar, iar ulterior a fost transfera la o clinica veterinara din Cluj. Cucuveaua mica si lebada sunt specii protejate , iar, imediat dupa ce vor prinde suficienta forta, vor fi eliberate mediului natural. Multumim, pe aceasta cale, cetatenilor care s-au implicat in salvarea acestor necuvantatoare", a transmis IPJ Alba.