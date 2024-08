Protest al taximetristilor din Ilfov in fata Palatului Cotroceni

Mai multi taximetristi independenti din Ilfov protesteaza marti dimineata in fata Palatului Cotroceni fata de imposibilitatea de a-si practica profesia in Capitala.

Dupa ce au organizat mai multe proteste similare si in fata Primariei Capitalei si a Parlamentului, acestia au ajuns si in fata Cotroceniului, unde revendica dreptul de a primi autorizatie de practica a taximetriei in Bucuresti.

Protestatarii sustin ca detin un numar de circa 135 de autorizatii de functionare valabile doar pe teritoriul sectorului Ilfov si ca nu sunt lasati sa isi aduca clientii in Capitala.

"Unde sa circulam? Pe centura? Daca luam clientul si ajungem in Bucuresti, cand ne intoarcem sa ne lase sa luam si noi clienti", a declarat unul dintre protestatari la Realitatea TV.

Acesta a mai spus ca a fost prins de politistii bucuresteni si amendat cu 25.000 lei noi in timp ce transporta un client pe strazile Capitalei.

Mai mult, taximetristii ilfoveni sustin ca au primit amenintari si din partea celor bucuresteni. "Ei sunt 9.500 si practica taximetria in Ilfov si noi suntem 135 si nu suntem lasati in Bucuresti. Suntem discriminati!", a mai spus protestatarul.

Camelia Badea

