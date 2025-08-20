Atenție la nunți, botezuri, „cumetrii”. ANAF vrea să știe în avans totul despre astfel de evenimente, fie că sunt organizate de persoane fizice sau de firme

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) cere operatorilor de locații să transmită, într-un termen de cinci zile de la primirea solicitării, informații detaliate despre evenimentele sociale și corporate desfășurate în spațiile pe care le administrează sau exploatează în perioada august – noiembrie/decembrie 2025, conform unor documente publicate de aceste societăți.

Datele trebuie transmise în format electronic, de preferință .xls, la adresa [email protected] și vor fi folosite exclusiv pentru atribuțiile Direcției Antifraudă Fiscală, după cum arată Economedia, iar nefurnizarea informațiilor se va sancționa cu amendă contravențională.

ANAF solicită detalii precum:

- date identificare beneficiar rezervare (nume și prenume/denumire persoană juridică, număr telefon contact)

- natură eveniment (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate etc.), data evenimentului și ora începerii

- număr estimat de meniuri/participanți (număr minim declarat/acceptat, după caz)

- preț meniu (dacă au existat/vor exista mai multe tipuri de meniuri cu valori diferite, se vor evidenția în mod corespunzător)

- avans încasat

- modalitatea de încasare a avansului (chitanță/ordin de plată etc)

- alte servicii oferite de organizator contra cost, conform contractelor (închiriere spațiu, servire alte meniuri comandate, amenajare spațiu eveniment, servicii artistice/muzicale, filmare și/sau fotografiere etc)

- valoare alte servicii oferite de organizator.

Această măsură face parte din eforturile ANAF de monitorizare și prevenire a evaziunii fiscale în sectorul serviciilor pentru evenimente.

