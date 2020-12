Moartea scandaloasa a pacientei dezintubata de un brancardier: "De ce nu a functionat alarma pe acel ventilator?"

Ventilatorul

Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor din Romania (ANPP) a semnalat cateva nereguli care nu ar trebui sa existe atata timp cat protocoalele prevazute de lege sunt respectate."In cazul de la Victor Babes este o ancheta interna, dar ancheta interna nu ne poate spune foarte multe lucruri. Urmeaza sa vedem ce se va intampla cu ancheta judiciara pentru ca acolo sunt mai multe proceduri care ne ofera, cat de cat, siguranta ca lucrurile vor fi cercetate corect si impartial. Este foarte ciudat de ce, cum... Daca era intubata pacienta, cum a putut fi dezintubata?", a declarat presedintele ANPP pentru Ziare.com.El explica faptul ca, odata ce pacientul este intubat la aparatul de ventilatie, aparatul dispune de o alimentare de rezerva,- in cazul in care se intrerupe energia electrica-, de elemente de siguranta pentru pacient, astfel incat sa se poata proceda daca s-a intamplat o defectiune, dar si de un sistem de alarmare, care avertizeaza ca ceva s-a intamplat acolo."De ce nu a functionat alarma pe acel ventilator? De ce? Sunt multe situatii". Presedintele ANPP ofera un exemplu: "Daca mergeti acum in multe dintre sectiile de terapie intensiva, veti observa ca acele alarme sunt inchise. Ei nici nu stau in sectie la ora actuala. Ei stau departe de sectie, ca sa se protejeze, dar nu este corect pentru ca echipamentul de protectie le asigura protectie si in acea atmosfera, dar isi iau masuri de siguranta si de multe ori nu trec cu orele intr-o sectie de terapie intensiva".Vasile Barbu explica faptul ca un ventilator da un semnal de alarma atunci cand nevoile pacientului difera de ceea ce ofera ventilatorul. "Asa cum a fost el setat, ca numar de respiratii pe minut, ca volum de aer etc. Astfel, apar situatii in care cineva trebuie sa intervina atunci cand ceva nu este in regula sau cand a aparut o evolutie pozitiva pentru pacient.Atunci, medicul trebuie sa vina sa seteze din nou parametrii respiratorii, sa supravegheze, sa vada ca pacientul incepe sa respire singur si tot prin supraveghere, sa-l lase pe pacient sa respire singur pe ventilator, in conditiile in care alarma porneste in situatia in care pacientul nu mai respira singur. Aparatul preia automat functia de ventilare. Daca noi nu stam sa supraveghem aparatul si pacientul, dar stam in alta incapere cu orele, se poate intampla acest lucru", mai spune presedintele ANPP.In plus, presedintele ANPP mai atrage atentia asupra faptului ca brancardierul nu avea de ce sa deconecteze acel aparat. "Aici, omul asta nu avea ce cauta sa deconecteze un aparat pentru ca procedura la un astfel de pacient, pacientul decedat, are fata acoperita. Numai de la medicul de garda pe sectie poate primi dispozitia sa ridice cadavrul. El nu poate avea initiativa de a-l ridica. Mai mult decat atat, el trebuie insotit. Nici infirmiera nu poate sa stea neinsotita de asistenta pacientului atunci cand cineva face anumite manevre", a adaugat Vasile Barbu.Presedintele ANPP a mai declarat ca acest caz nu este unul singular, in sensul ca personalul medical isi depaseste competentele. "Exista situatii cand infirmiera face manevre pe care trebuie sa le execute asistenta, asistenta face manevre pe care trebuie sa le faca medicul, medicul rezident face manevre pe care trebuie sa le faca sub coordonarea unui alt medic. Sunt n situatii in care se depaseste competenta", a declarat presedintele ANPP.El spune ca atunci cand este vorba despre viata omului, nu ai cum sa gresesti daca respecti protocoalele. "Nu este posibil sa te joci cu viata si cu sanatatea oamenilor. Acestea sunt drepturi fundamentale. Nimeni nu are dreptul, sub nicio forma, sa se atinga de ele. Orice cadru medical trebuie sa tina cont, in primul rand, de siguranta pacientului in toate manevrele pe care le face", a mai spus Barbu.Presedintele ANPP mai spune ca in acest caz vina nu poate fi data doar pe o singura persoana "Poate fi de vina bracandierul, poate fi de vina medicul de garda, poate fi de vina seful de sectie, poate fi de vina asistenta sefa de tura, poate fi de vina spitalul, directorul medical si asa mai departe".O pacienta de la Spitalul "Victor Babes" din Capitala a murit in seara zilei de joi, 10 decembrie, dupa ce ar fi fost dezintubata de catre un brancardier, din greseala. El ar fi trebuit sa ridice din salon un pacient care decedase si ar fi incurcat pacientii. Astfel, femeia ar fi fost deconectata de la aparate.Imediat dupa incident, politia a fost informata si a demarat o ancheta in acest sens, impreuna cu parchetul, pentru a stabili cauzele si conditiile in care s-a produs decesul. "Avand in vedere ca subzista suspiciuni cu privire la cauza decesului, Serviciul Omoruri a declansat verificari, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3", a transmis, joi seara, Politia Capitalei.In cursul serii de vineri, 11 decembrie, brancardierul a fost retinut preventiv, pentru 24 de ore, sub acuzatia de omor din culpa. Potrivit informatiilor adunate de procurori, barbatul a deconectat din superficialitate o alta pacienta decat cea vizata , dupa ce a intrat in salon inaintea medicilor.Contactat de Ziare.com, Emilian Zimbri, directorul spitalului Victor Babes a declarat ca spitalul a demarat o ancheta interna si ca inca nu s-a tras concluzia ca pacienta ar fi fost deconectata de la aparate."Adunam datele si inca nu s-a tras concluzia ca pacienta ar fi fost deconectata de la aparate. Exista o cercetare in curs efectuata de procuratura si politie si una interna. Ceea ce este clar este ca, in urma unui accident, o femeie aflata si internata la terapie intensiva a decedat. Pentru a lamuri toate aspectele si implicarea celor care se aflau acolo, atunci cand s-a intamplat acest lucru, se fac cercetarile respective".De asemenea, Ministerul Sanatatii a transmis ca inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) vor face o evaluare a procedurilor operationale de lucru si a atributiilor din fisele de post in cadrul spitalului "Victor Babes". In functie de cele constatate, se vor lua masuri.In cursul zilei de vineri, 11 decembrie, Politia Capitalei a transmis ca un brancardier in varsta de 58 de ani este principalul suspect in dosarul de ucidere din culpa. Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti Citeste si: O pacienta a murit la Spitalul "Victor Babes" dupa ce ar fi fost dezintubata din greseala de un brancardier. 