Drama oamenilor fara adapost in plina pandemie. Autoritatile locale isi recunosc neputinta: "Ii tinem in evidenta, dar nu avem unde sa ii ducem" REPORTAJ

Costel, un om fara adapost de vreo 30 de ani, m-a gasit in fata unui magazin alimentar, langa cel mai tranzitat sens giratoriu din Mangalia, judetul Constanta. De acolo poti ajunge inspre Vama Veche, Constanta, centrul Mangaliei sau spre plaja.Este trecut de ora sapte, vrea sa isi cumpere ceva de mancare, dar este inchis. Mergem impreuna inspre o statie Petrom din apropiere si incerc sa ii aflu povestea. Imi spune ca ii este frig pe strada si cauta un loc in care sa poata dormi.Adolescentii trec pe langa noi si il saluta. Ii intind cate un leu. Oamenii din zona par sa il cunoasca si sa il placa. "E aici de mult timp. Doarme pe o terasa, langa intersectie. Ii mai dau oamenii de mancare. Il stim, am mai ras cu el", spune cineva.In prima zi a saptamanii, la prima ora, iau legatura cu cei de la Asistenta Sociala . Oamenii de acolo il cunosc si ii stiu cazul:"Il cautam de la sfarsitul anului trecut. Trebuia sa ajunga in fata unei comisii pentru evaluarea persoanelor cu handicap, moment in care a disparut. Fiind intr-o situatie speciala, ii tinem noi actele, fiindca el le pierde. Incarcam sa il ajutam", spun doamnele de la Primarie, implicate in ancheta sociala "Il stim de la sfarsitul anilor '90. A ajuns la noi de la Sectia Arsi a Spitalului. Cand avea cinci ani, alti oameni ai strazii i-au dat foc, in timp ce dormea in canalizare. Am reusit, intr-un in final, sa ii indentificam familia, dar fuge de oriunde este dus.In situatia asta (n.red: fara adapost) sunt multi aici in oras. Ii tinem in evidenta, dar nu avem unde sa ii ducem. In Mangalia nu exista un centru pentru persoanele fara adapost, iar cel de la Constanta nu ii primeste", spune asistentul social.Centrul pentru persoanele fara adapost din municipiul Constanta - cel de la "Doi Cocosi" - ii primeste doar pe cei cu ultimul domiciliu pe raza municipiului. Prin exceptie, in perioada noiembrie-martie, pot fi primite si persoane fara adapost cu adresa de domiciliu in alta unitate administrativ-teritoriala, identificate pe raza municipiului Constanta.Ma intreb, totusi, de ce, timp de trei luni, nu a reusit nimeni - nici Politia, nici Primaria - sa il gaseasca pe Costel, "cazat" fiind in cea mai tranzitata parte a orasului.Un angajat al Politiei Mangalia deplange lipsa unui Centru specializat si spune ca situatia oamenilor fara adapost si a minorilor intra, in ultima instanta, sub incidenta si competenta departamentelor specializate din cadrul Primariei:"Politia nu se ia de oamenii de pe strada, atata timp cat oamenii aceeia nu gresesc cu nimic - nu savarsesc infractiuni, nu savarsesc contraventii. Noi am sesizat institutiile ablitate, cand am intalnit astfel de cazuri, dar ce sa facem? Sa ii luam si sa ii ducem unde?"Sub umbrela generica de " oameni fara adapost " intra persoane care au domiciliu, au unde merge, insa, din cauza alcoolului sau a altor droguri, adorm pe strazi ; persoane care sunt date afara din casa; persoane care au acte, dar care, din cauza situatiei lor psihice sau a dependentelor, nu mai pot fi reintegrate fara ajutor de specialitate; persoane fara acte, abandonate, care nu isi cunosc originile sau care, din motive de sanatate psihica sau fizica, nu le pot comunica cu usurinta.Multi din acestia ajung la camera de urgenta a Spitalului Municipal Mangalia - acum spital dedicat COVID-19, unde, timp de o noapte li se vor oferi ingrijiri speciale. Asistentii de pe ambulantele SMURD ii recunosc si le ofera paturi cu care sa se inveleasca, atunci cand sunt externati si ajung din nou pe strazi.Potrivit unor statistici ale Ministerului Fondurilor Europene, citate de Europa Libera , peste 160.000 de oameni fara acte de identitate traiau in Romania, la nivelul anului 2016."Exista totusi si cersetori care inseala oamenii, ei castigand mai bine decat multi de la care cer bani. Cunosc o astfel de situatie, in care o femeie, cu o pensie de 1.000, dar al carei sot are o pensie de 3.000 de lei, cerseste in fata unui supermarket, profitand de mila trecatorilor. Vom porni o campanie de informare in acest sens", spune unul din angajatii Directiei de Asistenta Sociala Mangalia.Dorind sa aflu mai multe despre situatia oamenilor fara adapost, am incercat sa iau legatura cu cineva de la Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta (DGAS Constanta). Am primit, insa, un politicos "va contactam noi".Momentan, pentru o scurta perioada, Costel imi este musafir. In mod ironic, dupa ora opt seara, nici eu, nici Costel, nu mai avem voie sa iesim din casa.