Angajata a Serviciului de Ambulanta Vaslui, confirmata cu SARS-CoV-2 la cateva zile dupa rapel

Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, dr. Daniel Ungureanu, femeia nu este cadru medical, ci face parte din personalul TESA, ea fiind confirmata pozitiv in urma unui test rapid."Este in izolare de aproximativ o saptamana, este confirmata pozitiv la testul rapid. A facut atat prima doza, cat si rapelul. Nu stim exact la cate zile dupa rapel s-a contaminat. Este acasa, are simptome, nu este intr-o stare foarte grava, dar este confirmata pozitiv", a declarat dr. Daniel Ungureanu.Conform declaratiei medicului, angajata nu a efectuat test PCR, deoarece potrivit ultimelor reglementari daca o persoana are test rapid pozitiv si prezinta simptome, nu mai este necesar acest tip de testare, pacientul fiind luat in evidenta si primind tratament. Daca in urma testului rapid rezultatul este pozitiv, dar pacientul nu prezinta simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2, atunci se impune efectuarea unui test PCR.