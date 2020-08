Angajatii din industria ospitalitatii, chemati sa intrerupa lucrul timp de o ora in semn de protest fata de "ignoranta autoritatilor"

"Ignoranta autoritatilor este pe cale sa ruineze una dintre cele mai importante industrii ale Romaniei! Daca lucrezi in sau pentru industria Horeca participa la protestul de miercuri 19 august pentru a trage impreuna un semnal de alarma asupra viitorului celor 400.000 ce lucreaza in aceasta industrie", au transmis reprezentantii HoReCa pe pagina de Facebook Astfel, miercuri, intre orele 17 si 18 angajatii HoReCa vor intrerupe vanzarea si se vor pozitiona in fata restaurantelor si a teraselor cu pancarte, protestul urmand sa respecte normele de prevenire a raspandirii Covid-19. Protestului i se vor asocia si partenerii industriei.De asemenea, Organizatia Patronala Hora a transmis o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban in legatura cu situatia din acest domeniu. Astfel, Hora isi exprima ingrijorarea cu privire la efectele dezastruoase create de raspandirea virusului Covid-19 in industria ospitalitatii, efecte care se resimt in toata industria turismului la nivel mondial.Potrivit studiului comandat de Hora, impreuna cu organizatiile membre in APT (Alianta Pentru Turism), efectuat pe o perioada de 5 ani, aportul HoReCa la PIB este de aproximativ 5,07% dupa cum urmeaza: impact financiar direct (valoare adaugata) - 3,42%; impact social (salarii angajati si aport consum) - 0,91%; impact financiar indirect (furnizori si investitii) - 0,74%."Lipsa predictibilitatii din industria Horeca in climatul economic actual nu face decat sa impinga pe marginea prapastiei antreprenorii care astazi au in derulare investitii, responsabilitati majore fata de angajati, contracte de inchiriere si leasing, contracte cu clientii externi, contracte de prestari servicii , contracte de servicii auxiliare, etc.In ceea ce priveste activitatea din alte tari europene se poate observa ca industria Horeca poate functiona. In afara Romaniei, toate tarile Comunitatii Europene au redeschis restaurantele (interior si exterior) cu reglementari stricte, respectarea acestora fiind sub atenta supraveghere a statului, acesta reusind astfel sa mentina un numar mult mai mic de cazuri de imbolnavire fata de Romania", se arata in scrisoarea deschisa premierului Orban.Documentul precizeaza ca redeschiderea teraselor la 1 iunie nu a atras o crestere a numarului de persoane infectate."Putem concluziona ca redeschiderea completa a restaurantelor se poate face in siguranta, in unitatile in care se respecta reglementarile. Asa cum s-a putut observa, cresterea numarului de imbolnaviri a avut loc la doua saptamani de la inceperea vacantelor din zonele turistice. In lipsa unor reglementari clare, restaurantele au intampinat dificultati iar incapacitatea autoritatii centrale si locale de a urmari respectarea regulilor a dus la suprareglementari si controale abuzive, multe dintre ele fara a avea legatura cu situatia pandemica in care ne aflam", a mai precizat sursa citata.Proprietarii si operatorii din HoReCa considera, in scrisoarea deschisa adresata premierului Ludovic Orban, ca sunt tratati incorect de catre guvern in comparatie cu celelalte industrii. Reprezentantii HoReCa solicita Guvernului redeschiderea in cel mai scurt timp a restaurantelor in interior, cu respectarea regulilor impotriva raspandirii COVID-19; asigurarea distantarii fizice prin mentinerea unui mese libere intre doua mese ocupate; evitarea aglomerarilor de persoane la ghisee si grupuri sanitare; purtarea obligatorie a mastii de catre client in momentul deplasarii catre grupurile sanitare, la intrarea sau iesirea din restaurant.De asemenea, reprezentantii HoReCa au mai precizat ca vor asigura dispozitive si substante virulicide necesare dezinfectarii mainilor clientilor si informarea acestora cu privire la modul de utilizare; ca vor informa clientii asupra regulilor de igiena si distantare fizica precum si a necesitatii limitarii timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul; ca va fi asigurata curatarea si dezinfectarea cu substante bactericide si virulicide a spatiilor/suprafetelor unde au acces clientii si a ustensilelor utilizate in timpul servirii mesei.Acestia au cerut si eliminarea obligativitatii purtarii manusilor de catre personalul de servire in interiorul restaurantului, precizand ca ei considera ca este mult mai eficienta spalarea frecventa si directa a mainilor.Reprezentantii industriei ospitalitatii mai cer Guvernului eliminarea impozitului specific pentru anul 2021, respectiv 40 de milioane de euro anual, reglementarea bacsisului/tip-ului din industrie ca venit din alte surse, fara plata CASS; clasificarea grupurilor de firme afiliate ca parte a IMM-urilor, daca nu indeplinesc conditii de intreprinderi mari; focusarea controalelor facute de catre institutiile statului pe respectarea reglementarilor privind raspandirea virusului SARS COV 2.