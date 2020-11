Ce contine ghidul pentru desfasurarea activitatilor de telemunca si de munca la domiciliu. Documentul publicat de Inspectia Muncii

In ceea ce priveste stabilirea unor programe individualizate de munca, prin decizia unilaterala a angajatorului personalul trebuie sa fie impartit in cel putin doua grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea, la o diferenta de cel putin doua ore. "Acest fapt implica doar modificarea programului de lucru, nu a unei clauze din contractul individual de munca si, prin urmare, nu se transmite in Registrul General de Evidenta a Salariatilor", se mentioneaza in ghidul publicat de Inspectia Muncii.Referitor la munca la domiciliu, "contractul de munca la domiciliu se inregistreaza in REGES/REVISAL", se precizeaza in document.Ghidul contine si instructiuni despre modificarea in REGES/REVISAL a unui contract individual de munca aflat in derulare in contract de munca la domiciliu.La capitolul "Munca in regim de telemunca", documentul emis de Inspectia Muncii include instructiuni despre modificarea in REGES/REVISAL a unui contract individual de munca aflat in derulare in contract individual de munca cu clauza de telemunca.De asemenea, ghidul include precizari despre inregistrarea si transmiterea in REGES/REVISAL a incetarii clauzei de telemunca, dar si instructiuni despre inregistrarea unui contract nou cu clauza de telemunca.Ghidul a fost publicat pe site-ul Inspectiei Muncii, potrivit comunicatului institutiei.Inspectia Muncii a publicat ghidul in urma adoptarii de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a Hotararii nr. 52 din 5 noiembrie, care prevede, la articolul 2: "In vederea evitarii aglomerarii transportului public, se propune ca toate institutiile publice, precum si toti operatorii economici publici sau privati sa aiba obligatia organizarii activitatii si desfasurarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu, iar acolo unde specificul activitatii nu permite acest lucru, sa se organizeze programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in cel putin doua grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin doua ore. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de prefecti si de catre Inspectia Muncii".