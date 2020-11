Transgaz, obligata de judecator sa achite fertizilarea in vitro a unei angajate

Motivul refuzului: fertilizarea in vitro

Judecatorul a obligat Transgaz sa-i acorde angajatei ajutorul cerut

Printr-un proces deschis la Tribunalul Sibiu, o angajata Transgaz le-a cerut judecatorilor sa oblige compania sa ii achite suma de aproape 24.779 de lei ca ajutorul social prevazut in Contractul Colectiv de Munca.Angajata Transgaz a aratat ca, potrivit Contractului Colectiv de Munca de la nivelul Transgaz, "salariatul aflat in incapacitate temporara de munca sau care a suferit interventii chirurgicale, la recomandarea sindicatului, are dreptul de a solicita angajatorului un sprijin material, pe care angajatorul il poate acorda".Salariata Transgaz a aratat ca, pentru a beneficia de ajutorul de aproape 25.000 de lei, a formulat doua cereri "insotite de toate documentele". O comisie special constituita la nivelul Transgaz pentru astfel de cazuri a analizat situatia angajatei si a emis aviz pozitiv, urmand ca aprobarea finala sa o dea Consiliul de Administratie al Transgaz.In 4 decembrie 2019, Transgaz i-a comunicat salariatei ca solicitarile sale "nu se aproba din lipsa de cvorum".In instanta, angajata Transgaz a reclamat faptul ca, in realitate, daca nu ar fi existat cvorumul Consiliului de Administratie, cererile reclamantei nu numai ca nu se puteau aproba, dar nici nu puteau fi puse in discutie. Astfel, raspunsul transmis angajatei ar fi trebuit sa fie acela ca nu s-a tinut sedinta Consiliului de Administratie si cererile formulate nu au putut fi puse in discutie, daca imprejurarea lipsei cvorumului ar fi fost reala.Verificand, hotararile Consiliului de Administratie al Transgaz din ziua in care cererile sale au fost respinse, angajata avea sa constate ca 35 de angajati au primit ajutoare sociale similare celui cerut de ea, valoarea celor 35 de ajutoare fiind de 420.000 de lei. "Sunt in prezenta unui refuz al paratei de a acorda ajutorul solicitat, desi in aceleasi conditii au fost acordate astfel de ajutoare tuturor celorlalti solicitanti", s-a plans angajata in instanta.In procesul deschis de angajata, Transgaz a aratat ca angajata a solicitat compensarea cheltuielilor pentru procedura de fertilizare in vitro, iar membrii Consiliului de Adminitratie s-au abtinut de la vot, nefiind astfel indeplinite conditiile de cvorum pentru acordarea ajutorului. Consiliul de Administratie al Transgaz a considerat astfel ca "natura si oportunitatea acestor interventii medicale nu afecteaza capacitatea de munca sau sanatatea si integritatea fizica a salariatei".In proces, Transgaz a mai aratat ca salariata putea beneficia de banii pentru procedurile de fertilizare in vitro prin subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer al Ministerului Sanatatii, care avea alocate fonduri inclusiv pentru anul 2019.Tribunalul Sibiu a admis cererea angajatei si a dispus obligarea Transgaz la plata sumei de aproape 25.000 de lei pe care a solicitat-o angajata pentru compensarea cheltuielilor realizate cu ocazia unor proceduri de fertilizare in vitro.Judecatorul a aratat ca prin acordarea unor ajutoare altor salariati, care au depus cereri inclusiv pentru membri ai familiei, angajata careia i s-a respins cererea a fost discriminata pe baza situatiei familiale. De asemenea, judecatorul a aratat ca poate fi vorba si de o discriminare indirecta, pe criteriu de sex, intrucat "genul de interventie chirurgicala pentru care s-a solicitat ajutorul financiar este specific doar persoanelor de sex feminin"."Instanta apreciaza ca violarea principiului egalitatii si nediscriminarii exista atunci cand se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila. Or, in speta, ne aflam chiar in aceasta situatie, in sensul ca nu pot fi cunoscute motivele pentru care membrii consiliului de administratie au preferat sa se abtina sa solutioneze cererea reclamantei, dar totodata au admis, tot fara nici o justificare, cereri care in aparenta nu se incadreaza in prevederile art. 162 alin. 3 din Contractul Colectiv de Munca", a aratat Tribunalul Sibiu, care a mai constatat ca in urma acestui caz, Contractul Colectiv de Munca a fost modificat, fiind impusa conditia ca tratamentul pentru care se solicita ajutor din partea companiei sa nu fie decontat de Casa de Asigurari.Sentinta Tribunalului Sibiu nu este definitiva, fiind atacata cu apel, la Curtea de Apel Alba Iulia.