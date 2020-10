Cum pot companiile sa isi imbunatateasca relatia cu angajatii

Cu ajutorul unui departament de Resurse Umane mai eficient

Departamentul de Resurse Umane nu inseamna numai recrutare, ci trebuie sa aiba abilitatea de a raspunde in fata situatiilor de criza astfel incat angajatii sa se simta in siguranta din punct de vedere profesional la locul de munca, dar sa aiba si o perspectiva de crestere. Astfel, si acest departament trebuie sa fie instruit corect si sa functioneze spre serviciul angajatilor. Imbunatatirea unui departament de HR poate incepe cu ajutorul unui curs pentru inspector de resurse umane , unde reprezentantii companiei pot deprinde noi instrumente de a gestiona mai bine colaborarea dintre angajati si angajator.Lipsa unei comunicari coerente duce de cele mai multe ori la tensiuni intre colectiv si management. Atunci cand un business nu isi comunica strategia, viziunea si ambitiile catre angajati, in care acestia sa se simta inclusi, o ruptura este oricand posibila si va fi foarte greu de reparat ulterior. Pastrarea deschisa a canalelor de discutie intre managementul de top al unei firme si toate departamentele va consolida colaborarea si le va permite tututor angajatilor sa gaseasca la randul lor solutiile cele mai utile pentru a deservi scopului comun.Performanta trebuie recompensata, iar acest lucru nu se traduce intotdeauna printr-un pachet salarial mai mare si beneficii mai bune, ci si prin oferirea angajatului a unei directii in cadrul ierharhiei firmei. Mai simplu spus, daca oamenii simt ca, orice ar face, nu vor putea fi promovati in cadrul companiei pe care o reprezinta, atunci ar putea cauta sa plece. O solutie in acest sens este deschiderea posturilor disponibile intai pentru angajatii care deja se califica prin rezultate si experienta, pentru ca abia apoi sa fie cautate si solutii externe, daca nimeni nu a parut compatibil cu viziunea managementului.Exista mari diferente intre un sef si un lider in perspectiva unui colectiv. In timp ce prima categorie poate delega atributii si sarcini, liderii pot inspira si motiva oamenii din jur, un factor extrem de important in cresterea productivitatii si chiar a ratei de inovare intr-o activitate profesionala. Astfel, liderii trebuie identificati, promovati si pregatiti, deoarece ei pot deveni cea mai buna portavoce a companiei.Fenomenul "Work From Home" a devenit in prezent noul normal, iar multe companii - precum Google, American Express, Uber si Airbnb - incep sa isi construiasca strategia pe termen lung luand in calcul ca activitatea profesionala de acasa sa devina mult mai acceptata, asa cum noteaza Business Insider. Desigur, aceasta nu poate fi o solutie pentru orice activitate si orice angajat, insa cel mai important factor in acest caz este flexibilitatea angajatorului de a intelege nevoile angajatului si de a gasi solutiile potrivite.Posibilitatea de a invata permanent, de a fi mai performant intr-un domeniu de activitate si de a identifica noi metode a lucra mai eficient sunt criterii extrem de importante pentru orice angajat. Prin cursuri online, training-uri si workshop-uri, companiile le pot oferi angajatilor accesul la informatie noua, iar acestia vor simti ca evolueaza profesional, factor care va imbunatati extrem de mult relatia dintre cele doua parti.