Focar de coronavirus la un centru pentru persoane varstnice. 24 de persoane sunt infectate

In judet mai sunt active trei mari focare de COVID-19, toate fiind in unitati spitalicesti.Potrivit reprezentantilor Prefecturii Buzau, 24 de persoane au fost confirmate pozitiv la Caminul pentru Varstnici Istrita, din localitatea Breaza. Este vorba atat despre batrani, cat si despre angajati ai unitatii: infirmiere si asistente medicale.Autoritatile au dispus o serie de: izolarea persoanelor confirmate cu COVID-19 in unitatea sanitara sau domiciliu, dupa caz; testarea personalului medico-sanitar si a asistentilor; aplicarea procedurilor de curatenie si dezinfectie terminala; intensificarea masurilor de curatenie si dezinfectie cu respectarea masurilor de prevenire a SARS COV-2.Un alt focar mare de coronavirus se inregistreaza in acest moment launde au coronavirus 48 persoane. De asemenea, focar de COVID 19 este in acest moment la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau- Sectia Oncologie unde sunt 7 persoane confirmate pozitiv, dar si la Spitalul General Cai Ferate Galati- Sectia Exterioara Buza unde sunt 4 persoane confirmate pozitiv.In judetul Buzau, sunt in acest moment 7.470 de cazuri de COVID 19, de la debutul pandemiei. 6.274 de buzoieni s-au vindecat, in timp ce 191 de persoane au pierdut lupta cu virusul.