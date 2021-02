Doi angajati ai Primariei Cilieni din Olt, retinuti pentru delapidare dupa ce ar fi sustras 350.000 de lei din casieria institutiei

"In continuarea activitatilor desfasurate intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii unor infractiuni de 'delapidare', politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt au pus in executare 2 mandate de aducere.Persoanele au fost conduse la sediul politiei pentru audieri. In aceasta dupa-amiaza, in urma audierilor si administrarii probatoriului in cauza, doua persoane, respectiv un barbat si o femeie, din judetul Olt, au fost retinute pentru 24 de ore", se arata intr-un comunicat al IPJ Dolj.Cele doua persoane cercetate pentru delapidare sunt banuite ca si-ar fi insusit suma de aproximativ 350.000 de lei din casieria unitatii, bani incasati de la cetateni pentru plata taxelor si impozitelor locale.Cetatenii care plateau primeau chitante, insa sumele de bani nu ar fi fost depuse in totalitate in trezorerie.