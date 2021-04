Angajatii firmei de salubritate din Ploiesti au intrat in greva pentru ca nu si-au primit salariile. Gunoaiele au ramas pe strazi

In aceste conditii, ploiestenii au ramas din nou cu gunoiul neridicat, la nici cinci saptamani dupa ce s-au confruntat cu aceeasi problema.Greva angajatilor Rosal Grup nu este o premiera, ei confruntandu-se frecvent cu intarzieri in plata salariilor, care au avut drept urmari refuzul de a lucra, cea mai recent astfel de greva a avut loc la jumatatea lunii martie a acestui an. Primaria Ploiesti nu a avut nicio reactie cu privire la aceasta situatie . In schimb, Primaria comunei Blejoi, localitate situata la cativa kilometri de Ploiesti si care are contract cu acelasi operator de salubritate, anunta ca va cere rezilierea contractului."Angajatii firmei Rosal SA sunt in greva, incepand de astazi. Ei au anuntat ca nu vor mai ridica deseurile pana cand nu isi vor primi drepturile salariale. Daca operatorul nu isi va respecta obligatiile contractuale si nu va ridica gunoiul in comuna noastra, vom cere rezilierea contractului", a transmis luni primaria Blejoi pe Facebook Dupa greva din luna martie, municipalitatea a anuntat ca a dat noua amenzi operatorului de salubritate din municipiu, firma Rosal Grup, pentru nerespectarea prevederilor contractului. De la inceputul acestui an, municipalitatea ploiesteana a acordat acestui operator 27 de amenzi, in valoare de 67.500 lei, pentru serviciile de Curatenie Cai Publice, si alte 25 de amenzi, la capitolul gunoi menajer, in valoare de 62.500 lei. Va asigur ca operatorul S.C. Rosal Grup S.A. va fi sanctionat in continuare, daca nu respecta graficul de curatenie in orasul nostru", declara, la acel moment, primarul din Ploiesti, Andrei Volosevici.