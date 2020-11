Guvernul aloca bani din Fondul de rezerva pentru plata salariilor pe octombrie a angajatilor din directiile de asistenta sociala

Proiectul prevede si plata indemnizatiilor persoanelor cu dizabilitati si a salariilor asistentilor personali ai acestora."Ne confruntam cu o situatie fara precedent, motiv pentru care va trebui sa adoptam astazi doua hotarari de guvern. Nu-mi aduc aminte de vreun alt an in care sa existe probleme cu plata salariilor pentru angajatii din directiile generale de asistenta sociala si protectia drepturilor copilului din subordinea consiliilor judetene. Nu stiu cum si-au bugetat aceste cheltuieli, cum au fost alocarile de la bugetul de stat. Cert este ca mai multe judete, cred ca aproximativ 30 de judete, este o situatie critica in care consiliile judetene, presedintii de consilii judetene reclama ca au ramas fara bani pentru plata drepturilor salariale. Ca atare, va trebui sa adoptam astazi o hotarare de guvern de alocare din Fondul de rezerva a sumelor de bani necesare pentru plata salariilor pe luna octombrie pentru acele consilii judetene care reclama absenta banilor", a afirmat Orban in sedinta de guvern.El a adaugat ca pentru lunile noiembrie si decembrie Guvernul va face "o analiza foarte serioasa" a modului in care consiliile judetene si-au construit bugetul, a resurselor efectiv alocate si, de asemenea, a obligatiilor de plata din partea bugetului de stat, astfel incat guvernantii sa se asigure ca toti angajatii din directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului vor primi salariile pana la sfarsitul anului."Aici, va trebui sa avem mare grija in constructia bugetului pe anul viitor, astfel incat sa nu mai permitem sa se ajunga intr-o astfel de situatie. Probabil din cauza faptului ca a fost an electoral, foarte multi presedinti de consilii judetene nu au respectat disciplina in constructia bugetara si nu au alocat sumele suficient pentru cheltuielile de personal, cheltuind banii pe alte tipuri de cheltuieli si au ramas fara bani", a spus Orban.Premierul a adaugat ca, de asemenea, a solicitat Ministerului Dezvoltarii si prefectilor sa ceara primariilor situatia cu plata indemnizatiilor pentru persoanele cu dizabilitati si a salariilor asistentilor personali ai acestora."Am primit semnale din teritoriu ca exista intarzieri la plata, atat in privinta indemnizatiilor, cat si in privinta salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu dizabilitati. Si aici, va trebui sa adoptam o hotarare de guvern astfel incat sa putem sa fim siguri ca alocam niste bani astfel incat toate aceste persoane, toti acesti cetateni sa beneficieze de sumele cuvenite in conformitate cu prevederile legale", a precizat Orban.