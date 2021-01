Pasaportul de vaccinare - pot angajatorii solicita dovada vaccinarii?

In multe state europene, restrictiile de circulatie implementate pentru a preveni raspandirea coronavirusului au afectat serios libertatea de miscare. Calatorii s-au vazut nevoiti sa faca fata unor perioade lungi de carantina fie la sosirea in localitatea de destinatie fie la intoarcere acasa. De asemenea, amploare a luat si solicitarea unor teste negative, fie de catre companiile aeriene fie de catre anumite tari de destinatie, inainte de a permite accesul pe teritoriul acestora.In acest context se vehiculeaza tot mai des notiunea de "pasaport de vaccinare" sau "carnet de vaccinare", care sa permita persoanelor vaccinate sa calatoreasca fara restrictii. Anumite companii aeriene au imbratisat ideea si au anuntat ca in viitorul apropiat vor permite doar calatorilor vaccinati accesul la bordul aeronavelor.Pentru a facilita accesul la informatiile privind vaccinarea, companiile furnizoare de solutii IT au inceput deja sa exploreze conditiile de emitere a acestor documente. Insa cat de sigure sunt aceste pasapoarte si cine are acces la datele stocate pe acestea?In Romania, dovada vaccinarii se va emite sub forma unei "adeverinte de vaccinare" care poate fi pusa la dispozitia persoanei vaccinate fie pe suport hartie, fie in format electronic.Conform Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal nr. 679/2016, datele privind sanatatea (precum istoricul vaccinarii) sunt considerate date speciale, iar prelucrarea acestora este interzisa, cu cateva exceptii, caz in care prelucrarea se face in conditii extrem de restrictive.Citeste si https://ziare.com/facebook/stiri-facebook/facebook-revine-cu-clarificari-privind-noile-conditii-de-utilizare-ale-whatsapp-speriata-de-exodul-utilizatorilor-1656142 De exemplu, date privind sanatatea pot fi prelucrate daca "prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale", sau daca "prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului", etc (Regulamentul 679/2016, art. 9).Asadar, daca pana in prezent angajatorii nu au solicitat angajatilor date privind istoricul vaccinarii, in viitor acestia ar putea avea in vedere solicitarea unor asemenea date. Insa prelucrarea acestor date de catre angajatori trebuie sa respecte rigorile prevazute de Regulamentul 679/2016 iar acestia vor trebui sa justifice necesitatea prelucrarii unor date sensibile, temeiul prelucrarii si incadrarea intr-una din exceptiile prevazute de Regulament.De exemplu, pentru a verifica in ce masura interesul legitim al angajatorului poate fundamenta o asemenea prelucrare, trebuie avut in vedere care este beneficiul real al acestor informatii - de exemplu, in ce masura o persoana vaccinata mai poate sau nu raspandi virusul, daca aceeasi protectie poate fi conferita de purtarea mastii ca masura alternativa, etc. - intrebari care la acest moment nu au un raspuns ferm, dovedit prin studii oficiale.Cu atat mai mult, angajatorii trebuie sa manifeste prudenta in a adopta masuri de limitare a accesului in incinte, spatii comerciale, hale de productie, etc, pentru angajatii care nu furnizeaza acele adeverinte de vaccinare. In caz contrar, masurile adoptate pot fi considerate excesive si pot antrena atat sanctiuni din partea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cat si despagubiri pentru persoanele ale caror drepturi au fost afectate.Dincolo de orice polemica pro sau contra, vaccinarea, ca orice alt act medical, ramane un act voluntar, la libera alegere a fiecarui individ.Citeste si https://ziare.com/auto/stiri-auto/taxa-auto-1656047