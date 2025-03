Liviu Pop: Salariile in Hidroelectrica nu pot fi modificate inca (Video)

Salariile angajatilor Hidroelectrica nu pot fi modificate, in acest moment, din cauza prevederilor din contractul colectiv de munca, sustine ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Pop.

Potrivit acestuia, contractul expira in septembrie, moment in care se va putea interveni si asupra salariilor angajatilor de la Hidroelectrica, informeaza Adevarul.

In ultimii trei ani, companiile de stat si-au aprobat bugetele in consiliile de administratie, insa de acum incolo acestea vor fi aprobate de Guvern.

"Au venit cu bugetele la Guvern si s-au aprobat bugetele celor 108 companii in care statul este unic actionar sau majoritar. Urmeaza ca toate organigramele si fondul de salarii ale acestor companii sa fie aprobate tot cu acordul Guvernului, in sensul in care directorul companiei, daca are cel mai mare salariu, celelalte sa fie pe o grila descrescatoare. Sunt companii de stat in care salariul directorului este cel mai mic. Exista companii de stat care au angajat in anul 2010, cand noua ni s-au redus salariile, la centru, 48 de consilieri ai directorului cu salarii intre 8.000 si 10.000 de lei", a spus Liviu Pop.

Afirmatia a fost facuta in contextul in care Liviu Pop a fost intrebat daca i se par normale cele 70 de tipuri de indemnizatii, prime jubiliare si alte beneficii stipulate in contractul colectiv de munca al angajatilor Hidroelectrica.

