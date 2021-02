Masuri la ISU Constanta dupa decesul femeii care a cazut din apartamentul in flacari: 800 de angajati din sistem sunt reinstruiti

Astfel, aproximativ 800 de angajati din dispeceratele si subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" sunt reinstruiti, incepand cu 19 februarie, au informat, vineri, reprezentantii institutiei."Incepand cu aceasta dimineata, de la ora 8.30, personalul din dispeceratul ISU a fost reinstruit cu privire la sistemul aplicabil in domeniul de competenta. Totodata, aceste reinstruiri urmeaza sa aiba loc in zilele urmatoare si in dispeceratele din cadrul celorlalte subunitati din cadrul ISU 'Dobrogea' al judetului Constanta, iar ulterior vor avea loc reinstruiri cu oameni din operativ, din subunitatile de interventie privind procedurile operationale in cazul situatiilor de urgenta", a declarat purtatoarea de cuvant a ISU "Dobrogea", Anamaria Stoica.Potrivit acesteia, lucratorii ISU sunt instruiti periodic, reinstruirea actuala facandu-se ca urmare a ordinului sefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU)."ISU Dobrogea are 954 de angajati din care 800 de oameni lucreaza in operativ. Asadar, aproximativ 800 de oameni urmeaza sa fie reinstruiti. Facem mentiunea ca personalul inspectoratului era instruit periodic, aceasta reinstruire care practic se reaplica de astazi este ca urmare a ordinului inspectorului general. (...) Acestia sunt instruiti lunar, iar colegii din operativ, pompierii, care intervin zilnic in domeniul situatiilor de urgenta, fac antrenamente zilnice atunci cand nu au interventii la diverse cazuri", a mentionat Stoica.