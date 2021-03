Mesaj sfidator din partea unui sindicalist de la metrou: "Calatorilor le transmit multa sanatate"

Programul normal de circulatie al metroului este pana la ora 23.00, iar negocierile de la Prefectura s-au incheiat inainte de ora 19.00. Am obtinut ca saptamana viitoare sa ne vedem zi de zi referitor la: deficitul de personal pentru ca tot scandalul a pornit de la disponibilizari. Deficitul a ajuns la 1200 de persoane, inseamna 25% din personal. Ajunsesem in pozitia sa ne fie frica sa ne mai facem treaba, sa ne ducem la puscarie sau sa murim. Domnul ministru Drula si domnul prim-ministru au facut un buget care blocheaza activitatea Metrorex", a mai spus sindicalistul Marian Artimon.Intrebat ce le transmite bucurestenilor care nu au cu ce sa se intoarca acasa, a spus: "Multa sanatate le transmit" Reprezentantul sindicatului a precizat ca nu are rost sa se reia circulatia trenurilor in aceasta seara."Partile invitate au convenit reluarea activitatii la metrou", au anuntat reprezentantii Prefecturii Bucuresti , unde vineri a avut loc o intalnirea de dialog social cu reprezentantii sindicali, Sindicatul Liber Metrou - USLM si CNSLR Fratia, conducerea Metrorex si reprezentantii lucratorilor din subteran.