Moartea unui jandarm de 38 de ani: testat pozitiv cu COVID-19, dupa ce a suferit un anevrism cerebral

Plutonierul adjutant Nicolae Calin Balea, jandarm in cadrul Detasamentului 4 Jandarmi Campeni, a murit la un spital din Targu Mures."Invaluiti de durere, facem cunoscut faptul ca ieri, 6 ianuarie, s-a stins din viata colegul nostru, plutonier adjutant Balea Nicolae Calin, jandarm in cadrul Detasamentului 4 Jandarmi Campeni, la numai 38 de ani.In cei 14 ani cat ne-a fost coleg, ne-a impresionat altruismul si implicarea de care a dat dovada, dar si bunul simt si amabilitatea. Ne exprimam intreaga compasiune si suntem alaturi de familia greu incercata in aceste momente dureroase. Dumnezeu sa il odihneasca in pace!", au scris reprezentantii Jandarmeriei Alba, pe pagina de Facebook Barbatul a ajuns la spital in 26 decembrie dupa ce a suferit un anevrism cerebral. De la Campeni, a fost transferat la spitalul din Alba Iulia si de aici la Cluj-Napoca. La unitatea sanitara din Cluj a fost testat pozitiv cu COVID-19 in 28 decembrie.Ulterior, a fost transferat la sectia de neurochirurgie de la spitalul din Targu Mures unde a decedat in 6 ianuarie. Acesta era casatorit, iar doi copii au ramas orfani de tata.