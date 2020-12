Ordonanta care plafoneaza salariile bugetarilor, publicata in Monitorul Oficial

Documentul mai stabileste ca se acorda in continuare voucherele de vacanta in anul 2021, pentru sustinerea turismului intern, dar si ca punctul de amenda ramane la 145 lei, nefiind astfel corelat cu salariul minim care va creste la 2.300 de lei de la 1 ianuarie.Ordonanta de Urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, adoptata miercuri seara in sedinta de Guvern, a fost publicata, joi seara, in Monitorul Oficial.Guvernul justifica adoptarea actului normativ prin faptul ca politica fiscala trebuie sa fie "prudenta" pentru a asigura stabilitatea macroeconomica.De asemenea, Executivul apreciaza ca in anul 2021 "utilizarea fondurilor publice trebuie sa fie tintita si atent directionata, in principal, pentru stimularea investitiilor in economie si si finantarea masurilor in planul sanatatii publice, care au impact pozitiv in limitarea raspandirii pandemiei".In plus, Guvernul mentioneaza ca neadoptarea acestor masuri ar avea un impact bugetar de peste 1,55% din PIB, in conditiile in care Romania trebuie sa respecte recomandarile Comisiei Europene din cadrul procedurii de deficit excesiv declansata anterior.Intre altele, actul normativ plafoneaza salariile, indemnizatiile si sporurile angajatilor din sectorul bugetar la nivelul din decembrie 2020.De asemenea, documentul stabileste ca se acorda in continuare voucherele de vacanta in anul 2021, pentru sustinerea turismului intern, dar si ca punctul de amenda ramane la 145, nefiind astfel corelat cu salariul minim care va creste la 2.300 de lei de la 1 ianuarie.