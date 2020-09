Patru angajati de la Termocentrala Mintia au intrat in greva foamei, in cea de-a patra zi de proteste

Patru protestatari de la Termocentrala Mintia au ajutat ca au intrat in greva foamei, trei dintre ei in cursul serii de miercuri, iar al patrulea joi dimineata.Angajatii de la Mintia solicita plata drepturilor banesti restante inca din luna martie. Este vorba despre tichete de masa, ajutor de incalzire, deconturi pentru transportul la locul de munca si plata aferenta lunilor iulie si august pentru pilonul 2 de pensii, valoarea lor fiind cuprinsa intre 3.500 si 5.500 de lei pentru un salariat.Totodata, din cauza lipsei de carbune, angajatii termocentralei au fost nevoiti sa opreasca centrala inca din cursul noptii de sambata. Miercuri, carbunele a ajuns in depozitele termocentralei, insa protestatarii nu vor sa reia activitatea pana cand autoritatile nu le raspund doleantelor."Incepem a patra zi de protest, a cincea de cand Guvernul Romaniei a oprit o termocentrala de 1.275 MW, pentru a face loc importului de energie electrica. Patru protestatari se afla, de miercuri, in greva foamei. Mai mult, in locul discutiilor, conducerea CEH a trecut la amenintari", a declarat liderul Sindicatului "Solidaritatea" din Valea Jiului, Cristian Istoc.Conducerea Complexului Energetic Hunedoara (CEH) a transmis protestatarilor ca greva este ilegala si poate avea consecinte asupra angajatilor"Avand in vedere cele doua adrese comunicate de dumneavoastra (...) prin care ne informati ca un numar de patru salariati de la Sucursala Electrocentrale Deva au intrat in grava foamei, va comunicam urmatoarele: in conformitate cu legislatia nationala in materie sunt reglementate ca forme de protest autorizate doar greva de avertisment, de solidaritate si greva propriu zisa, cu respectarea unor conditii prealabile.Orice alte tipuri de greve nu pot fi considerate licite deoarece nu presupun incetarea colectiva a lucrului si prin urmare nu se incadreaza in definitia legala a grevei. Ele se inscriu in notiunea de executare necorespunzatoare a prevederilor contractului individual de munca (inclusiv greva foamei), nu constituie greva in sensul Legii nr.62/2011 si al Legii nr. 168/1999, ci este asimilata unei abateri grave de la normele regulamentului de ordine interioara (...)", se arata in raspunsul primit de presedintele Sindicatului "Solidaritatea", Cristian Istoc, de la conducerea CEH.Cristian Istoc a anuntat ca, in cursul zilei de joi, protestatarii au fost convocati la o intalnire cu primarul municipiului Deva, "insa am fost nevoiti sa refuzam, dat fiind faptul ca oamenii au cerut ca aceia care doresc sa discute cu noi si vin cu solutii pertinente in ce priveste problemele cu care ne confruntam, sa vina in mijlocul nostru, la termocentrala".Termocentrala Mintia face parte din Complexul Energetic Hunedoara, companie aflata in insolventa, iar in cadrul acesteia isi desfasoara activitatea aproximativ 700 de angajati