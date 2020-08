Peste 131.000 de romani s-au angajat prin intermediul ANOFM in primele sapte luni din 2020

Potrivit ANOFM, din totalul persoanelor ocupate pana la 31 iulie 2020, 52.461 au peste 45 de ani, 30.751 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 25.088 au intre 25 si 35 de ani, iar 22.710 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 14.492 tineri NEET).Cele mai multe persoane incadrate sunt barbati (72.299), numarul femeilor fiind de 58.711.In functie de rezidenta, 68.025 de persoane angajate in perioada de referinta provin din mediul urban, iar 62.985 de persoane sunt din mediul rural Nivelul de pregatire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de munca arata ca cele mai multe au studii liceale (44.581), profesionale (32.610), gimnaziale (28.377), 11.727 fiind cu studii universitare.Din numarul total de persoane incadrate prin intermediul ANOFM in primele sapte luni ale anului 2020, 71.280 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Incadrarea intr-o categorie de ocupabilitate se realizeaza ca urmare a activitatii de profilare a persoanelor inregistrate in evidentele ANOFM, precizeaza reprezentantii Agentiei.Un clasament al judetelor cu cele mai multe persoane angajate arata ca Timis ocupa primul loc (8.296), urmat de Neamt (6.650) si Suceava (6.452).Pentru integrarea pe piata muncii, persoanele aflate in cautarea unui loc de munca inregistrate in baza de date a agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca unde au domiciliul sau resedinta beneficiaza de pachete personalizate de masuri active prevazute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata si completata.In primele sapte luni ale anului 2020, numarul persoanelor care au beneficiat de asistenta pentru inregistrarea in evidenta ca persoane in cautare de loc de munca, in vederea asigurarii protectiei sociale privind acordarea indemnizatiei de somaj sau cuprinderea in masuri active, a fost de 307.798.Citeste si: