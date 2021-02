Sindicalistii de la Sanitas ies in strada, nemultumiti ca "guvernantii au ales sa comunice cu organizatiile sindicale doar prin declaratii publice"

"Atragem atentia guvernantilor"

Actiunea de protest a Federatiei Sanitas, care continua seria celor incepute in toamna anului trecut, este programata sa inceapa la ora 14.30.Reprezentantii federatiei au anuntat ca salariati din Sanatate si Asistenta Sociala ies in strada pentru a sustine revendicarile la care nu vor renunta cu atat mai mult cu cat reprezentanti ai coalitiei de guvernare, aflati anul trecut tot in pozitii de conducere in Guvern, au garantat in octombrie 2020 acordarea drepturilor revendicate."Mai mult decat atat, vom manifesta pentru reluarea dialogului social real astfel incat noile teme cu impact major asupra veniturilor salariatilor din sistemul bugetar, lansate in spatiul public in ultima saptamana, sa poata fi dezbatute si negociate intr-un cadru firesc, democratic, legiferat in Romania, putand in consecinta sa se transforme in decizii unanim acceptate si corect reglementate!", au transmis reprezentantii Sanitas.Sindicalistii au spus ca isi vor manifesta nemultumirea in strada "atata timp cat asaltul asupra sistemelor pe care le reprezinta si asupra salariatilor pe care ii apara va continua intr-un mod agresiv, netransparent si imoral"."Atragem atentia guvernantilor care au ales sa comunice cu organizatiile sindicale doar prin declaratii publice, anuland astfel principiile dialogului social si dreptul salariatilor la informare si aparare, ca riscam declansarea unei avalanse de reactii spontane, incontrolabile ale angajatilor din Sanatate si Asistenta Sociala care ar putea periclita intregul efort de stopare a pandemiei de COVID-19 si ar putea aduce cele doua sisteme in colaps", au subliniat acestia.Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, 10 februarie, ca a discutat OUG pentru reducerea cheltuielilor, iar efortul suplimentar este de 8 miliarde de lei."Azi am discutat despre Ordonanta de urgenta pentru a reduce cheltuielile structurale. Aceasta este inca in avizare. A fost in prima lectura", a precizat premierul Florin Citu.Premierul a precizat ca de la 1 ianuarie 2022 va creste punctul de pensie."In prezent, 1.442 de lei este valoarea punctului de pensie, mai mare decat punctul mediu de pensie pe parcursul anului trecut. Efortul cu pensiile este de peste 19 miliarde de lei in 2021 si 2022. Este nevoie de masuri structurale", a mai precizat Florin Citu.