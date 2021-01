Toate pensiile vor fi recalculate. Anuntul facut de ministrul Muncii, Raluca Turcan

Aproape cinci milioane de pensii in plata

"Pe legea 263 noi de fiecare data am spus ca putem sa majoram pensiile. Cu 40% nu, dar putem sa crestem punctul de pensie, asa cum am si facut-o. (...) Ideea unei majorari de pensii este ca ea sa conduca si la cresterea puterii de cumparare, nu la scaderea puterii de cumparare, saracirea oamenilor si explozia tuturor preturilor.Anul acesta planul este urmatorul, pentru ca vreau sa lasam orice logica politica la o parte si sa le spunem oamenilor cum stau lucrurile: incepem procesul de recalculare a pensiilor.In zilele urmatoare voi emite un ordin prin care se evalueaza toate dosarele de pensie , astfel incat ele sa fie pregatite ca pe o noua lege a pensiilor, bazata pe contributivitate si echitate in sistemul de pensii, sa putem ajunge, sper eu in maxim un an si jumatate, la o recalculare a tuturor pensiilor in Romania", a declarat Raluca Turcan, luni seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Aceasta a mentionat ca este vorba despre un proces care presupune mai multe etape, intre care un proces legislativ in cadrul caruia autoritatile vor "privi" si spre pensiile speciale.Ministrul a explicat ca exista in Romania 4,9 milioane de dosare de pensii in plata, iar 200.000 de dosare intra lunar in plata."Aceste dosare intra in pregatire cu toate componentele pregatite, astfel incat in momentul in care agream prin lege formula pe care vom merge cu recalcularea pensiilor, ele sa poata sa fie automat recalculate. Pentru asta ne trebuie aproximativ o mie de persoane angajate in Casele de pensii pe perioada determinata, ne trebuie achizitionate echipamente, softuri si intregul proces este evaluat de specialistii din Ministerul Muncii la doi ani, eu i-am rugat sa faca lucrul acesta intr-un an de zile", a mentionat Turcan.Raluca Turcan a adaugat ca isi propune plata oamenilor angajati suplimentar pentru recalcularea pensiilor si a echipamentelor necesare din fonduri prin Programul National de Recuperare si Rezilienta, pentru ca reprezinta o masura de reforma.Intr-o emisiune televizata din 15 ianuarie 2020, atunci cand a fost intrebata daca ia in calcul externalizarea serviciului de recalculare a pensiilor, Raluca Turcan a raspuns ca procedura ar fi "un pic mai complicata", avand in vedere sa se lucreaza cu date confidentiale, cu caracter personal.