Angajati ai Salubrizare Sector 5, demisi dupa ce au folosit gunoiera companiei pentru colectarea de deseuri din Jilava

"Politia din Jilava a aplicat o amenda in cuantum de 6.000 de lei pentru persoanele in cauza. Totodata, conducerea societatii Salubrizare Sector 5 a decis desfacerea in regim de urgenta a contractelor de munca pentru toti cei trei angajati. Celor in cauza li se va face si o plangere penala pentru distrugere, avand in vedere ca au incarcat deseuri din constructii in gunoiera destinata deseurilor menajere", potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 5. Cei trei angajati au fost depistati sambata de Politia Locala Jilava , in colaborare cu Garda Nationala de Mediu, cand foloseau o gunoiera a companiei pentru a colecta deseuri din constructii dintr-o alta autoutilitara pe raza comunei Jilava din judetul Ilfov. Cei trei barbati se aflau in timpul serviciului.Angajatii se deplasau catre Sectorul 5, dupa ce golisera o gunoiera cu deseuri menajere la gropa de gunoi EcoSud din Vidra. Pe drum, insa, acestia s-au oprit in comuna Jilava, unde au colectat deseuri din constructii . Cel mai probabil, angajatii societatii Salubrizare Sector 5 ar fi mers apoi in sector pentru a umple gunoiera cu deseuri menajere, astfel incat nimeni sa nu isi dea seama ca sub acestea se afla deseuri din constructii, mentioneaza autoritatea locala."Am avut multe actiuni in Sectorul 5 pentru a-i depista pe cei care arunca deseuri pe spatiul public. Am aplicat amenzi pentru ca un astfel de comportament este de netolerat . Insa si cand cei care lucreaza pentru Primaria Sectorului 5 gresesc, acestia trebuia sanctionati conform legii", a transmis primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone