Penalii din Politia Locala Alba Iulia. Sefi cercetati sau trimisi in judecata pentru hartuire si amenintare VIDEO

Seful de birou judecat pentru hartuire

Seful judecat pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice

In primul rand este vorba despre Daniel Ilcu, fostul director al Politiei Locale, demis recent din functie dupa cinci luni de la momentul la care a fost surprins inconstient, sub influenta bauturilor alcoolice, la volanul unui autoturism avariat care intrase intr-un sant.In luna ianuarie, Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia anunta faptul ca Daniel Ilcu este urmarit penal dupa ce ar fi condus masina institutiei cu o alcoolemiei de 5,68 g la mie ca urmare a accidentului rutier din decembrie 2020. Ilcu a fost transportat la spital , unde a intrat in coma alcoolica pana a doua zi dimineata. Procurorul a retinut ca din actele de urmarire penala efectuate in cauza a rezultat banuiala rezonabila ca, in data de 17.12.2020, in jurul orei 17:00, suspectul I.D.I. a condus un autoturism pe un drum public din mun. Alba Iulia avand o alcoolemie de peste 0,80 g la mie alcool pur in sange. Din buletinele de analiza toxicologica a rezultat ca suspectul a avut o alcoolemie de 5,68 g la mie alcool pur in sange la ora 18:10 si 5,23 g la mie alcool pur in sange la ora 19:10, iar cercetarile continua pentru stabilirea cu precizie a starii de fapt deoarece suspectul nu a fost surprins in flagrant de catre organele de politie cand a condus autoturismul", a transmis Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia. Ancheta nu a fost finalizata.Daniel Ilcu a fost demis din functie de primarul din Alba IuliaDecizia de demitere a fost luata ca urmare a unei analize amanuntite, derulate pe o mai lunga perioada de timp, din care a rezultat ca Daniel Ilcu nu isi indeplinea atributiile din fisa postului in mod corect si onest. Potrivit reprezentantilor Primariei Alba Iulia, in decursul ultimelor luni au fost constatate mai multe abateri ale acestuia de la normele si mai ales conduita pe care functia ce o ocupa le impuneau. Un al doilea personaj important din institutie cu probleme penale este seful biroului "Circulatia pe drumurile publice", Marius Rece, trimis in judecata pentru hartuire. Victima politistului local este fosta sotie a acestuia, cu care a avut un lung sir de neintelegeri, unele dintre acestea devenind publice. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Alba Iulia pe data de 18 mai 2021."In perioada 21.08.2018 - 02.03.2019, inculpatul R., utilizand mai multe posturi telefonice, i-a trimis sotiei sale M., de care era separat in fapt, mai multe mesaje telefonice prin SMS, precum si prin intermediul aplicatiei WhatsApp, parte din ele insotite de poze, continand expresii jignitoare, cuvinte vulgare, incunostiintand-o ca stie unde se afla, totodata informand-o ca este urmarita, dar si mesaje redactate in numele fiului lor minor prin care acesta isi exprima ura si dispretul fata de mama sa, mesaje a caror frecventa si continut i-au creat victimei o stare de temere.Marius Rece are doua dosare penaleTotodata, prin mesajele transmise la datele de 26.02.2019, 28.02.2019, respectiv la data de 02.03.2019, inculpatul R., a incalcat ordinul de protectie emis la data de 20.02.2019 impotriva sa si in favoarea persoanei vatamate, prin care acestuia i s-a interzis, printre altele, in final, sa contacteze persoana vatamata in orice mod, timp de 6 luni, incepand cu 20.02.2019", a comunicat Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Seful din Politia Locala a mai fost codamnat penal intr-un alt dosar pentru infractiunea de violenta in familie, victima fiind tot sotia acestuia. Judecatoria Alba Iulia a decis, in ianuarie 2021, ca inculpatul trebuie sa achite o amenda penala in valoare de 2.000 de lei. Barbatul mai trebuie sa ii plateasca femeii daune morale in valoare de 1.500 de lei. Aplicarea pedepsei penale a fost amanata pe un termen de supraveghere de doi ani. Hotararea a fost contestata. Rece respinge acuzatiile si sustine ca suntPolitistul local care conduce biroul de ordine si liniste publica, Marin Calota, are, de asemenea, un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului si producerea unui accident rutier. Incidentul a avut loc in 25 iulie 2020, pe DJ 107L, pe raza localitatii Totoi, unde domiciliaza acesta. Ancheta a aratat ca soferul a condus autoturismul avand o alcoolemie superioara valorii 0,80 grame la mie alcool pur in sange, buletinul de analiza toxicologica indicand o alcoolemie de 2,27 grame la mie la prima proba, respectiv de 1,83 grame la mie la a doua proba. Intre inculpat si Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a fost incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei pentru pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de 2 ani. Judecatoria Alba Iulia a respins acordul pe motiv ca pedeapsa este prea blanda in raport cu fapta acestuia."Amanarea aplicarii pedepsei nu se aplica in mod automat pentru orice infractor primar care a savarsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa mai mica de 7 ani. In raport de gravitatea infractiunii, instanta nu poate sa nu se intrebe care ar trebui sa fie gradul de periculozitate al unei fapte de conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice, pentru ca inculpatul sa fie condamnat la pedeapsa inchisorii cu suspendarea sub supraveghere a executarii, daca fapta de conducere a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice cu alcoolemie mare, in conditiile in care inculpatul a fost implicat intr-un eveniment rutier, rasturnandu-se cu autoturismul condus in atare conditii, atinge doar gradul de periculozitate pentru a se negocia o pedeapsa cu amanarea aplicarii acesteia", se mai precizeaza in hotararea instantei. Politistul a contestat decizia la instanta superioara.Nu in ultimul rand, un simplu politist local este autorul a numeroase actiuni de amenintare si intimidare, fara ca autoritatile statului sa intervina. Szabo Buzatu Gabriel (video sus) a amenintat duminica, 23 mai 2021, un sofer pe care il acuza ca l-ar fi sicanat in trafic. Barbatul a devenit extrem de violent, dupa presupusa sicanare in trafic, si a inceput sa loveasca cu pumnii si cu capul geamul lateral al masinii victimei. Politia a confirmat ca a demarat cercetari in urma incidentului care a devenit public.