ANM: Temperatura maxima lunara a fost depasita in iunie la 27 de statii meteorologice din tara

"Temperatura medie a lunii iunie 2021 a avut valori cuprinse intre 4,4 grade C, la statia meteorologica Vf. Omu si 23,2 grade C, la statia meteorologica Timisoara. Cele mai mari valori, peste 22 grade C, s-au inregistrat in jumatatea vestica a Banatului si Crisanei si in sud-vestul Olteniei. Mediile lunare de temperatura au fost cuprinse intre 18 si 22 grade C in Moldova, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Olteniei si Transilvaniei, precum si pe areale extinse din Banat, Crisana si Maramures. In zona montana, temperaturile medii lunare au fost cuprinse intre 10 si 18 grade C, iar pe crestele inalte, acestea au avut valori sub 10 grade C, ajungand la statia meteorologica Vf. Omu, la 4,4 grade C", a transmis, marti, ANM Sursa citata a precizat ca abaterea temperaturii medii a aerului din luna iunie 2021 fata de mediana intervalului de referinta standard (1991-2020) a fost pozitiva in jumatatea vestica a tarii si negativa in jumatatea estica.Abateri pozitive de peste 1 grade C s-au inregistrat doar in Banat, Crisana si vestul Maramuresului. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 2,5 grade C si s-a inregistrat la statiile meteorologice Timisoara si Siria."Analizand incadrarea in clase de severitate a anomaliilor termice din luna iunie 2021, se poate observa ca regimul termic a fost cald pe areale extinse din Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, in sud-vestul Olteniei si izolat in nord-estul Moldovei si in zona montana, iar in nord-vestul Banatului si in jumatatea vestica a Crisanei si a Maramuresului acesta a fost foarte cald si extrem de cald. Regimul termic a fost rece in Muntenia, Dobrogea, jumatatea sudica a Moldovei, local in Oltenia si in unele zone montane. Izolat, in sudul Munteniei si Dobrogea, regimul termic a fost foarte rece, in restul tarii incadrandu-se in limite normale", a mai transmis ANM Institutia a prezentat si date referitoare la prcipitatii."Cantitatea totala de precipitatii din luna iunie 2021 a avut valori ridicate, peste 50 mm, in cea mai mare parte a tarii. Cantitati de precipitatii sub 50 mm au fost inregistrate in Banat, Crisana, jumatatea vestica a Maramuresului, sud-vestul Olteniei, vestul Transilvaniei si izolat, la cateva statii meteorologice din nord-estul Moldovei, nordul Olteniei si sud-vestul Munteniei. Pe areale extinse din Carpati si din Moldova, Muntenia si Dobrogea, cantitatea de precipitatii a depasit 150 mm. Cea mai mare valoare a cantitatii totale de precipitatii din luna iunie 2021 a fost de 285,2 mm, inregistrata la statia meteorologica Galati", a mai transmis ANM.Abaterea cantitatii de precipitatii din luna iunie 2021 fata de mediana intervalului de referinta standard (1991-2020), calculata in procente, a fost pozitiva in jumatatea de est a tarii si negativa in jumatatea vestica. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 100%, s-au inregistrat pe areale din estul Munteniei si Dobrogei, in sudul extrem al Moldovei si izolat, in celelalte regiuni. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 378,5%, la statia meteorologica Galati."Se constata ca regimul pluviometric a fost deficitar si foarte deficitar in Banat, Crisana, Maramures, vestul Transilvaniei, pe areale extinse din Oltenia, local, in nord-vestul Munteniei si Carpatii Orientali si izolat, in nord-estul Moldovei. Regimul pluviometric a fost excedentar pe areale extinse din Moldova, Muntenia, Dobrogea si local, in Oltenia si in zona montana. Acesta a fost foarte excedentar si extrem de excedentar in jumatatea estica a Munteniei, jumatatea sudica a Dobrogei, sudul Moldovei, Delta Dunarii si izolat, in zona submontana din Moldova. In rest, regimul pluviometric s-a incadrat in limite normale", a mai transmis ANM.Institutia a precizat ca, in luna iunie, a fost depasita temperatura maxima lunara, maxima absoluta, la 27 de statii meteorologice, cantitatea lunara de precipitatii, maxima absoluta, la 7 statii meteorologice si cantitatea de precipitatii cazuta in 24 de ore, maxima absoluta, la 2 statii meteorologice.