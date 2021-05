Cod galben de averse si descarcari electrice in Bucuresti si in trei judete din sudul tarii, miercuri seara

Potrivit ANM , in Capitala se vor semnala frecvente descarcari electrice, izolat grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului, averse ce vor acumula 10...15 l/mp - cu precadere in vestul si in nordul orasului.De asemenea, pana la 20:30, este Cod galben de ploi si descarcari electrice in mai multe localitati din judetele Ialomita, Calarasi si Ilfov, unde se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului si averse ce vor acumula 15...20 l/mp.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.