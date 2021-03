Cod galben de vant puternic si ninsori in patru judete

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), pana la ora 13.00, in zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu rafale in general de 55 - 60 km/h.De asemenea, pana la ora 10.00, in zona joasa din judetul Neamt, dar si in mai multe localitati din judetul Iasi vor fi ninsori si si vant cu intensificari locale de 55 - 65 km/h, ce va spulbera ninsoarea.Avertizarile si atentionarile meteorologice se actualizeaza in functie de durata si gravitatea fenomenelor prognozate, iar alertele de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.