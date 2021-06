Cod galben de vijelie si ploi in Bucuresti, pana la ora 23:30

Potrivit ANM , in intervalul orar 22:00 - 23:30, in zona municipiului Bucuresti , se vor semnala frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, rafale in general de 50 - 55 km/h, vijelie si averse ce vor cumula 10 - 20 l/mp.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, mentioneaza ANM.