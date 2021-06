Avertizare Ro Alert: Cod portocaliu, averse insemnate, descarcari electrice, intensificari ale vantului in Bucuresti

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in Capitala se vor semnala averse care vor depasi 20 - 25 de litri/mp, dar si descarcari electrice, scurte intensificari ale vantului si grindina de mici.Numai in ultima ora s-au acumulat indeosebi in sudul si estul municipiului peste 25 de litri/mp.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.A fost emis si un mesaj RO ALERT.