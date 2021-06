Vreme rea in cea mai mare parte a tarii, pana marti seara. Noi avertizari meteo. Cod rosu de ploi torentiale in mai multe judete

Avertizare de vreme severa iminenta, in judetele Bacau, Vrancea, Braila si Galati

Cod rosu de inundatii pe rauri din judetul Tulcea

Potrivit meteorologilor, de la ora 10.00 si pana luni dimineata, va fi cod galben in cea mai mare parte a Transilvaniei, in Maramures, local in Muntenia, in nordul Olteniei si la munte."Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari ale vantului, vijelii si grindina", a transmis ANM Sursa citata a precizat ca, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...30 l/mp si izolat 40...50 l/mp.De asemenea, pana luni, la ora 02.00, va fi cod portocaliu in Moldova, Dobrogea, nordul si estul Munteniei si estul Transilvaniei.Vor fi averse abundente, descarcari electrice si izolat vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 40...50 l/mp si pe arii restranse 60...80 l/mp."Manifestari de instabilitate atmosferica accentuata vor fi pe alocuri si in celelalte judete din Transilvania", au mai transmis meteorologii.Ulterior, de luni de la ora 11.00 pana marti la ora 22.00, va fi cod galben in Moldova, Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei, precum si in zonele montane.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va menifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 20....30 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de vreme severa iminenta, cod rosu, pentru judetele Bacau, Vrancea, Braila si Galati.Astfel, pana la ora 12.00 este cod rosu in judetul Bacau, localitatile Comanesti, Targu Ocna, Darmanesti, Dofteana, Oituz, Asau, Agas, Manastirea Casin, Ghimes-Faget, Slanic-Moldova, Pargaresti, Palanca, Brusturoasa, Casin si in judetul Vrancea, localitatile Vizantea-Livezi, Campuri, Nereju, Tulnici, Vrancioaia, Soveja, Reghiu, Nistoresti, Paltin, Paulesti, Vintileasca, Andreiasu de Jos, Negrilesti, Naruja, Valea Sarii, Barsesti si Spulber."Se vor semnala: averse torentiale ce vor depasi 35...40 l/mp - in zona avertizata, in ultimele zile, s-au cumulat cantitati de apa, in medie, de peste 90...100 l/mp", a transmis ANM.De asemenea, este cod rosu in judetul Braila la Vadeni si Silistea, dar si in judetul Galati la Branistea si Sendreni."Se vor semnala: averse torentiale ce vor depasi 35...40 l/mp - in zona avertizata sau acumulat peste 60...80 l/mp in ultimele 4 ore / frecvente descarcari electrice", a mai transmis ANM.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica dimineata, o avertizare Cod rosu de inundatii pe rauri din judetul Tulcea, valabila in urmatoarele ore.Conform prognozei de specialitate, in intervalul 20 iunie, ora 09:40 - 20 iunie, ora 15:00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de Pericol pe raurile din bazinele hidrografice Jijila si Luncavita din judetul Tulcea.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri din bazinul inferior Luncavita.Hidrologii au emis sambata noi avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii pe rauri din 11 bazine hidrografice, inclusiv pe raurile din Dobrogea, valabile pana luni la miezul noptii.