Averse si descarcari electrice in Capitala duminica si luni. Maxima va ajunge la 27 de grade

In cursul zilei de duminica, pana luni la ora 2:00, cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi perioade cu averse si descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa, in medie, de 15 - 25 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari asociate averselor.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade, iar cea minima va fi de 15 - 17 grade.Luni, in intervalul orar 11:00 - 22:00, cerul va avea innorari temporare, iar mai ales dupa-amiaza si seara vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si posibil grindina. In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor fi in medie de 10 - 15 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari asociate averselor.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 27 de grade. Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi avertizari de ploi abundente si vijelii si a instituit Cod portocaliu in partea de est, nord-est si sud-est a tarii, in timp ce in centru, in sud si in nord va fi Cod galben, pana luni, la ora 2:00.Potrivit meteorologilor, in intervalul 20 iunie, ora 10:00 - 21 iunie, ora 2:00, in Moldova, Dobrogea, nordul si estul Munteniei, precum si in estul Transilvaniei, vor fi averse abundente, descarcari electrice si, izolat, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 40 - 50 de l/mp si pe arii restranse 60 - 80 l/mp.De asemenea, in acelasi interval de timp, in cea mai mare parte a Transilvaniei, in Maramures, local in Muntenia si in nordul Olteniei, precum si la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20 - 30 l/mp si, izolat, 40 - 50 l/mp.