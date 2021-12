Inspectorii ANPC au ”vizitat” târgul de Crăciun din București. Doar avertismente verbale pentru neregulile găsite VIDEO

O echipă de control a Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a fost în inspecție vineri, 17 decembrie, la târgul de Crăciun din Capitală. Deși au fost constatate o serie de nereguli, operatorii economici au primit doar avertismente verbale pentru că scopul vizitei a fost unul ”constructiv”.

Preşedintele Autorităţii, Mihai Culeafă, a precizat că vizita a avut "un rol constructiv", mai mult de remediere şi prevenţie.

Acesta a subliniat că au fost identificaţi operatori economici care comercializau alimente păstrate necorespunzător, fără etichete sau informaţii despre produse.

”Scopul acestei vizite a avut un rol constructiv, astfel că nu am avut intenţia de a amenda operatorii economici, ci de a-i ajuta prin consiliere şi prevenţie, astfel încât consumatorii să se bucure de achiziţii sigure. Cu alte cuvinte, prezenţa noastră a constat într-un imbold de remediere a posibilelor probleme ale operatorilor economici prezenţi la târgul din Bucureşti. Deşi controalele efectuate pot fi cât se poate de riguroase, obiectivul principal a fost conştientizarea neregulilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, astfel încât să se evite sancţiunile sau suspendarea temporară a activităţii”, a declarat preşedintele ANPC.

Culeafă a transmis că îşi doreşte să existe un dialog cu operatorii economici, dar nu va tolera specula, pentru că "totul se rezumă la consumatorii români, faţă de care trebuie să arătăm respect".

”Într-adevăr, am observat destule nereguli, însă ne-am dorit să păstrăm scopul vizitei, şi anume acela de a preveni. Am identificat operatori economici care se abăteau de la norme: absenţa etichetelor, dar şi a separatoarelor între produse, alimente păstrate necorespunzător, neacoperite sau chiar lipsa unor informaţii, precum faptul că unele produse erau congelate. Am discutat deschis şi i-am rugat individual să remedieze problemele cât mai repede cu putinţă. Avertismentele au fost exclusiv verbale, având în vedere că ne dorim să existe bunăvoinţă din partea comercianţilor de a-şi soluţiona punctual situaţiile. Îmi doresc să existe dialog şi să ne bucurăm de această perioadă, dar nu voi tolera specula.Totul se rezumă la consumatorii români, faţă de care trebuie să arătăm respect”, a mai spus şeful ANPC.