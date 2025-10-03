Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat terorist

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 14:58
2618 citiri
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat terorist
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat. FOTO Facebook/SRI

Un bărbat de 33 de ani care locuia în judeţul Bistriţa - Năsăud este cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuinţă şi în împrejurimi, informează DIICOT.

El a accesat online materiale de propagandă teroristă şi ar fi deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, afirmă anchetatorii.

Bărbatul a fost reţinut, urmând să fie prezentat instanţei, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

”La data de 2 octombrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud au dispus reţinerea unui inculpat, în vârstă de 33 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de acte de terorism. Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada 2022-mai 2025, inculpatul a produs 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat şi testat în locuinţa proprie şi în împrejurimile acesteia”, anunţă DIICOT.

În prealabil, acesta a accesat mai multe site-uri pentru a se documenta cu privire la fabricarea şi folosirea de explozivi, substanţe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici şi metode specifice de săvârşire a unui act de terorism, în scopul de a pregăti şi săvârşi un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane şi inducerea unei puternice stări de panică în rândul populaţiei, afirmă anchetatorii.

De asemenea, în intervalul august - 02.10.2025, bărbatul a produs alte 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, care au fost descoperite şi ridicate de la locuinţa sa.

Actele de urmărire penală efectuate au mai relevat că, în perioadele 2022-mai 2025 şi august 2025-02.10.2025, pentru atingerea obiectivului propus, el a deţinut în locuinţa sa materii explozive sau inflamabile destinate producerii de dispozitive explozive artizanale. În cursul percheziţiei efectuate la domiciliul său au fost identificate şi ridicate mai multe recipiente conţinând diferite substanţe, precum şi peste 630 de materiale pirotehnice şi explozive de tip petardă.

”Cercetările efectuate, precum şi percheziţia informatică realizată asupra dispozitivelor de stocare a datelor deţinute de inculpat, au condus la constatarea că acesta a accesat online, în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă şi a deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare”, subliniază DIICOT.

Investigarea acestor aspecte s-a realizat în cooperare cu Serviciul Român de Informaţii, autoritate naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului.

Vineri, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Ilie Bolojan: „La Constanța e liniște, la Odessa cad bombele. Apărarea are un cost” VIDEO
Ilie Bolojan: „La Constanța e liniște, la Odessa cad bombele. Apărarea are un cost” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, 3 octombrie, la conferința de presă în care și-a prezentat bilanțul de 100 de zile de guvernare, despre finanțarea apărării României. Prim-ministrul...
Cum a influențat Rusia alegerile anulate din România. Documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE
Cum a influențat Rusia alegerile anulate din România. Documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat liderilor europeni, joi, 2 octombrie, la Copenhaga, un document de 25 de pagini care arată implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din...
#social, #atentat, #terorism , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Asta s-a intamplat in ultimii doi ani!" Americanii au reactionat, dupa ce au aparut pozele cu Sabalenka si Djokovic
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atenționare pentru românii care călătoresc în Vietnam. Fenomene meteo extreme cauzate de furtuna tropicală Matmo
  2. Coșurile necurățate toamna, pericol pentru viață, dar și pentru buzunar. Ce amendă riscă cei care uită să curețe hornul
  3. Angajații Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, după decesul celor 7 copii: „Munca unui întreg personal medical este anulată și blamată în urma unui eveniment nefericit”
  4. Informații șocante după atacul din Manchester: Două dintre victime ar fi fost împușcate de poliție. „O consecință tragică și neprevăzută a acțiunii urgente”
  5. Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat terorist
  6. Imagini incredibile cu un bariton care cântă în timp ce este operat pe creier. „Foarte mulți n-ar rezista psihic la o astfel de intervenție” VIDEO
  7. Un bărbat a devenit viral după ce a intrat la facultate la 60 de ani. „Singurul student care nu are nevoie ca părinții să-i plătească taxele”
  8. Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO
  9. Cu ce se ocupă Trump în timp ce angajații Guvernului american riscă să nu fie plătiți. Clipurile bizare postate la miezul nopții de președintele SUA VIDEO
  10. Președintele CJ Iași îl contrazice pe ministrul Sănătății: La ATI în spitalul Sfânta Maria ”sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă” / ”Acolo se salvează vieți” VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli