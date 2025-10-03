Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat terorist

Un bărbat de 33 de ani care locuia în judeţul Bistriţa - Năsăud este cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuinţă şi în împrejurimi, informează DIICOT.

El a accesat online materiale de propagandă teroristă şi ar fi deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, afirmă anchetatorii.

Bărbatul a fost reţinut, urmând să fie prezentat instanţei, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

”La data de 2 octombrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud au dispus reţinerea unui inculpat, în vârstă de 33 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de acte de terorism. Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada 2022-mai 2025, inculpatul a produs 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat şi testat în locuinţa proprie şi în împrejurimile acesteia”, anunţă DIICOT.

În prealabil, acesta a accesat mai multe site-uri pentru a se documenta cu privire la fabricarea şi folosirea de explozivi, substanţe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici şi metode specifice de săvârşire a unui act de terorism, în scopul de a pregăti şi săvârşi un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane şi inducerea unei puternice stări de panică în rândul populaţiei, afirmă anchetatorii.

Ads

De asemenea, în intervalul august - 02.10.2025, bărbatul a produs alte 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, care au fost descoperite şi ridicate de la locuinţa sa.

Actele de urmărire penală efectuate au mai relevat că, în perioadele 2022-mai 2025 şi august 2025-02.10.2025, pentru atingerea obiectivului propus, el a deţinut în locuinţa sa materii explozive sau inflamabile destinate producerii de dispozitive explozive artizanale. În cursul percheziţiei efectuate la domiciliul său au fost identificate şi ridicate mai multe recipiente conţinând diferite substanţe, precum şi peste 630 de materiale pirotehnice şi explozive de tip petardă.

”Cercetările efectuate, precum şi percheziţia informatică realizată asupra dispozitivelor de stocare a datelor deţinute de inculpat, au condus la constatarea că acesta a accesat online, în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă şi a deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare”, subliniază DIICOT.

Investigarea acestor aspecte s-a realizat în cooperare cu Serviciul Român de Informaţii, autoritate naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului.

Vineri, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Ads