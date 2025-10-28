Partidele nu se uită la bani când vine vorba despre presă și propagandă. Sumele din subvenții cheltuite în acest scop în 2025

Partidele nu se uită la bani când vine vorba despre presă și propagandă. Sumele din subvenții cheltuite în acest scop în 2025
Mai mult de jumătate din banii partidelor s-au dus la presă și în propagandă în 2025.

În 2025, banii publici pentru partidele politice au mers în principal către presă și propagandă conform unei analize care arată că formațiunile au încasat 193,2 milioane lei din subvenții în perioada ianuarie–octombrie.

Astfel, Expert Forum (EFOR) a analizat alocările și utilizarea subvențiilor pentru partidele politice în 2025.

Conform datelor AEP centralizate pe platforma interactivă banipartide.ro/subventii, partidele au încasat 193,2 mil. lei în perioada ianuarie–octombrie 2025 (aprox. 83,3% din bugetul rectificat de 232 mil. lei, după o reducere de –17,6% față de alocarea inițială de 284 mil. lei).

În ianuarie–septembrie, formațiunile au cheltuit 190,4 mil. lei, din care 51,6% (98,2 mil. lei) pentru presă și propagandă.

Venituri 2025 (ianuarie–octombrie)

Total încasări: 193,2 mil. lei

Distribuție pe partide: PSD 64,0 mil. (33,1%), AUR 37,9 mil. (19,6%), PNL 34,9 mil. (18,1%), USR 24,8 mil. (12,8%), SOS România 16,5 mil. (8,5%), POT 13,3 mil. (6,9%), PMP 0,906 mil. (0,5%), Forța Dreptei 0,856 mil. (0,4%).

Notă: la Forța Dreptei, în anumite luni, parte din fonduri au fost redirecționate către terți; sumele reflectă alocarea lunară AEP.

Cheltuieli 2025 (ianuarie–septembrie)

Total: 190.394.954 lei

Mai mult de jumătate din banii publici merg către presă și propagandă.

Top categorii:

- Presă și propagandă: 98.199.126 lei (51,58%)

- Personal: 20.552.113 lei (10,79%)

- Investiții în bunuri mobile/imobile: 15.298.500 lei (8,04%)

- Activități politice: 10.010.593 lei (5,26%)

- Consultanță politică: 7.892.362 lei (4,15%)

- Chirii/utilități: 7.851.086 lei (4,12%)

- Sondaje: 5.187.619 lei (2,72%)

(restul categoriilor sub 2%)

Septembrie 2025 (total cheltuieli: 15.710.801 lei)

Dinamica lunară: vârf în ianuarie (49,2 mil. lei), minim în august (11,1 mil. lei), revenire în septembrie (15,7 mil. lei).

Și în toamnă, media rămâne principalul canal de cheltuire; investițiile cresc punctual (PNL, SOS).

- Presă și propagandă: 5.980.101

- Investiții: 2.972.137

- Personal: 2.126.196

- Consultanță politică: 1.141.858

- Sondaje: 739.516

(alte categorii: chirii/utilități, onorarii, telecom, etc., sub 1 mil. lei fiecare)

Cheltuieli pe partid – septembrie

- PSD (4,1 mil. lei): Presă & propagandă 2.505.964 (60,8%), Personal 533.987 (13,0%), Sondaje 441.466 (10,7%), Consultanță 252.316.

- PNL (3,2 mil. lei): Investiții 1.257.995 (39,3%), Presă & propagandă 1.118.309 (34,9%), Personal 281.229 (8,8%).

- AUR (2,5 mil. lei): Presă & propagandă 1.816.700 (71,8%), Activități politice 200.557 (7,9%), Consultanță 181.401 (7,2%), Personal 102.854 (4,0%).

- USR (2,2 mil. lei): Personal 820.301 (35,8%), Presă & propagandă 351.994 (15,4%), Chirii/utilități 193.304 (8,4%); Sondaje 153.957, Onorarii 180.820.

- SOS (2,3 mil. lei): Investiții 1.621.993 (69,8%); destinația exactă nu este transparentă; Personal 251.421 (10,8%); Chirii/utilități 191.456 (8,2%); Presă & propagandă 50.670.

- POT (1,09 mil. lei): Consultanță 466.575 (42,5%), Activități politice 307.907 (28,1%), Presă & propagandă 136.464 (12,4%), Personal 38.235 (3%), Onorarii 44.233 (4%).

- PMP (86.615 lei): Personal 54.647 (63,1%), Chirii/utilități 18.617 (21,5%), Cotizații internaționale 5.073 (5,9%).

- Forța Dreptei (15.481 lei): Personal 6.118.

- Pro România (43.000 lei, din economii): Personal 37.404 (86,7%), Chirii/utilități 2.036 (4,7%), Combustibili 1.361 (3,2%).

