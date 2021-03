Povestea fabuloasa a unei angajate CEC Bank care a furat din conturi 1 milion de euro pentru a se razbuna pe sefi. Femeia a donat banii la biserici

Scandalul a aparut in 2016

Aceasta ar trebui sa achite bancii suma de 4.227.940 lei si 235.981 euro, dar magistratii care au judecat cererea de liberare conditionata au constatat ca nu are niciun venit. Prin urmare, femeia in varsta de 59 de ani nu a platit si nici nu va achita niciun leu din bani pe care i-a primit de la clienti pentru a-I depune in conturile bancare. Elena Metesan a executat peste 1.700 de zile de inchisoare, iar pentru a putea beneficia de liberare conditionata, ea trebuia sa execute 1.340 de zile. Detinuta nu a fost sanctionata disciplinar . Nu muncit in timpul detentiei, fiind inapta. A avut o comportare regulamentara si a dat dovezi de indreptare. A fost receptiva la activitatile cultural-educative. Pentru comportarea avuta a fost recompensata de 3 ori cu suplimentarea drepturilor.Persoana privata de libertate a fost obligata la despagubiri prin sentinta de condamnare, adica 4.227.940,06 lei si 235.981,21 euro dar din acte reiese ca aceasta nu are venituri", se precizeaza in minita deciziei Judecatoriei Gherla din 15 ianuarie 2021.Scandalul CEC Zlatna a izbucnit in august 2016, cand mai multi deponenti persoane fizice au constatat ca nu mai au niciu un leu in conturile bancare. Dosarul cu privire la o alta angajata a bancii, sora cu Elena Metesan, a fost disjuns, dar se afla in continuare la Parchet. Bani sustrasi din conturi au fost platiti, deja, de catre CEC catre 185 de clienti care si-ai pierdut sumele depuse in conturi.Un numar depe motiv ca nu detineau documente care sa ateste faptul ca ar fi avut in cont sumele de bani pe care le-au solicitat. Cea mai mare parte a acestora au actionat in judecata banca si au obtinut in justitie despagubirile solicitate. In declaratia data in fata anchetatorilor, Elena Metesan a spus ca nu a dorit sa prejudicieze clientii, cunoscand faptul ca oricum vor fi despagubiti si nici nu a dorit sa se imbogateasca, ea sustinand ca ar fi donat banii sustrasi. A afirmat, in schimb, ca"Scopul urmarit de catre inculpata Metesan Elena a fost in primul rand de sabotare a activitatii CEC, inculpata considerand ca nu a fost apreciata corespunzator de catre conducerea unitatii si in mod subsidiar de obtinerea unor foloase de natura financiara", se afirma in motivarea hotararii de condamnare.Cea mai mare parte din banii sustrasi de la clienti ar fi ajuns laIn cadrul perchezitiilor desfasurate in 2016 la domiciliul femeii, anchetatorii nu au gasit sume de bani, ci doar inscrisuri bancare. Activitatea infractionala s-a derulat intr-o perioada de peste sase ani, fara ca sefii acesteia de la sucursala din Alba Iulia sa se prinda de manevrele ei. Afacerea a explodat in momentul in care nu a mai putut face niciun fel de operatii bancare care sa ii ascunda faptele. "Inculpata Metesan Elena a recunoscut comiterea faptelor , precizand faptul ca scotea sume de bani din conturile clientilor prin urmatoarea modalitate: Intocmea un ordin de retragere in numele clientului, pe care il transmitea in format electronic sefei de agentie T.E., iar aceasta il semna, avand incredere in angajata, ulterior era transmis casierei Popa Viorica (sora inculpatei Metesan - n.r.) care elibera suma de bani inculpatei Metesan Elena, iar aceasta isi insusea suma de bani, semnand in locul clientului cu privire la primirea sumei de bani", se mai sustine in hotararea judecatoreasca.O alta metoda de delapidare era desau chiar insusirea acestor sume fara a deschide astfel de conturi pentru clientii noi ai unitatii bancare."In aceasta a doua situatie au fost identificate cazurile unor clienti carora, de regula, le-a fost emis un document bancar intitulat retragere/depunere numerar - (retras din uzul bancar), continand date de identificare ale deponentului, descrierea operatiunii (suma depusa), unitatea bancara, data operatiunii si semnaturile titularului impreuna cu ale functionarelor bancare (ofiter cont si casier).In fapt,in evidentele unitatii bancare, fiind formulare care nu prezinta serii sau numere de identificare, doar antetul unitatii bancare si astfel, o parte din clienti au constat faptul ca, desi detin aceste documente, nu au figurat niciodata cu cont de depozit deschis la unitatea bancara.Totodata inculpata a mai precizat ca au existat cazuri in care clientii ii dadeau sume de bani, pe care nu-i depunea la CEC,", se mai sustine in hotarare.Recent, CEC Bank SA a actionat in judecata la Tribunalul Alba doua persoane fizice fata de care are pretentii financiare in valoare de 4.303.244 de lei.