Aplicatie cu rugaciuni pentru iPhone si iPad

Manastirea Curtea de Arges lanseaza joi aplicatia cu rugaciuni pentru iPhone si iPad, oferind credinciosilor posibilitatea de a purta cu ei, oriunde s-ar afla, rugaciunile, aplicatia incluzand o colectie numeroasa de rugaciuni si acatiste, dar si un planificator cu alarma.

"Modul de trai modern este mai alert, avem mai multe responsabilitati si mai putin timp liber, de aceea multi dintre noi mergem din ce in ce mai rar la biserica pentru a ne ruga. Credinta noastra nu trebuie sa paleasca in absenta unui cadru religios. Important este sa ne indreptam gandurile catre divinitate si sa ne rugam, oriunde ne-am afla", arata intr-un comunicat Arhiepiscopia Argesului si Muscelului, adaugand ca tehnologia ar putea fi de un real ajutor in acest sens.

Aplicatia gratuita "Manastirea Curtea de Arges" include o colectie numeroasa de rugaciuni si acatiste, dar si un planificator cu alarma, care aminteste ce rugaciune si-a propus, la ora si data setata de credincios.

Pe langa toate acestea, utilizatorul va avea acces la cele mai noi stiri ale Arhiepiscopiei Argesului: hramuri, pelerinaje, actiuni ale Bisericii Ortodoxe, intalniri si vizite ale inaltilor prelati, evenimente de caritate organizate de institutiile Bisericii, regulamente noi, dar si colaborari cu alte rituri.

"'Manastirea Curtea de Arges' din iPhonul tau te va purta in alta lume deoarece aplicatia contine fotografii, dar si un ghid turistic al acestui simbol architectonic construit de Neagoe Basarab la inceputul secolului al XVI-lea. Te vei putea refugia, chiar daca doar cu gandul, intr-un loc plin de sfintenie si de istorie in care te vei putea regasi pe tine insuti si poate chiar pe Dumnezeu", mai arata sursa citata.

Lansarea acestei aplicatii va avea loc joi, 11 octombrie, ora 15.00, in Sala Mesterului Manole de la Manastirea Curtea de Arges cand va fi organizata si o conferinta de presa.

