Arhiepiscopia Tomisului datoreaza un milion de lei statului

Arhiepiscopia Tomisului a reusit sa adune, in doar cateva luni, datorii catre Administratia Nationala a Finantelor Publice in valoare de un milion de lei, suma care provine din impozite si taxe neachitate.

Informatia a fost confirmata de Emil Mihailescu, directorul adjunct al Administratiei Nationale a Finantelor Publice, pentru Adevarul.

"Dificultatile financiare ale institutiei noastre sunt in stransa legatura cu criza economica generalizata, cu care se confrunta actualmente intreaga lume. Saracirea accentuata a populatiei, din ultimul timp, i-a determinat pe multi fii ai Bisericii sa ne ceara ajutorul. Nu am putut fi nepasatori fata de acesti semeni aflati in lipsuri si suferinte", se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului.

Arhiepiscopia Tomisului, datoare statului cu un milion de lei

Cu toate acestea, veniturile raportate pentru 2010 de Patriarhie si de episcopiile, arhiepiscopiile ori mitropoliile din cadrul BOR se ridica la 350 de milioane de lei, banii provenind din vanzarea de lumanari, calendare, din pelerinaje, dar si din donatii si sponsorizari publice si private.

Ads