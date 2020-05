Arhiepiscopia Tomisului repeta in aceasta noapte slujba de Paste: Veniti de primiti Lumina!

Ziare.

Arhiepiscopia spune, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca va fi oferita si Lumina sfanta credinciosilor, precizand ca este "Lumina ce a fost adusa, deja, de Pasti, de la Ierusalim, ea fiind pastrata in toata aceasta perioada in sfintele altare".Postarea se incheie cu mesajul: "Veniti de primiti Lumina!""Program Odovania Invierii. Maine seara (26 spre 27 mai), la miezul noptii, in bisericile si manastirile din Arhiepiscopia Tomisului se va oficia Odovania Invierii, dupa urmatorul program:-ora 23:40 - clerul iese din biserici, cantand "Invierea Ta Hristoase..." si ofera lumina credinciosilor prezenti;- ora 24:00 - se citeste Evanghelia Invierii si incepe Slujba Utreniei Invierii, dupa randuiala consacrata si prevazuta in cartile de slujba;- Dupa Utrenia Invierii (in jur de 1.30) va incepe slujba Sf. Liturghii. La final, se vor impartasi credinciosii care au tinut postul de trei zile, randuit anterior, si care s-au spovedit.- Nu se ofera Paste sfintit (ca la Inviere) ci anafora, dupa randuiala liturgica.Mentionam ca Sfanta Lumina ce va fi oferita credinciosilor este Lumina ce a fost adusa, deja, de Pasti, de la Ierusalim, ea fiind pastrata in toata aceasta perioada in sfintele altare.Veniti de primiti Lumina!", se arata in mesajul postat pe Facebook de catre Arhiepiscopia Tomisului.Amintim ca, saptamana trecuta, Arhiepiscopia Tomisului a anuntat ca a decis ca, in noaptea de 26/27 mai, sa ofere credinciosilor Lumina Invierii ca in noaptea de Paste , avand in vedere ca atunci, din cauza starii de urgenta, oamenii nu au putut participa la slujba religioasa.Arhiepiscopia sustine ca acest lucru este posibil deoarece pe data de 27 mai este Incheierea praznicului Invierii Domnului, cand randuiala slujbei prevede acelasi inceput ca in Noaptea Invierii.