Arhiepiscopia Tomisului vrea sa dea Lumina credinciosilor, ca de Paste, in noaptea de 26 spre 27 mai

Arhiepiscopia sustine ca acest lucru este posibil deoarece pe data de 27 mai este Incheierea praznicului Invierii Domnului, cand randuiala slujbei prevede acelasi inceput ca in Noaptea Invierii.Arhiepiscopia Tomisului a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca Invierea Domnului are consacrata o slujba speciala, savarsita in fiecare an la miezul noptii, in cadrul careia credinciosii primesc de la clerici Lumina lui Hristos, iar anul acesta, ca urmare a instituirii starii de urgenta in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, credinciosii nu au putut participa la aceasta slujba si doreste sa repare acest neajuns."Permanenta Arhiepiscopiei Tomisului a decis: in noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul noptii, in bisericile si manastirile din Arhiepiscopia Tomisului se va oficia slujba inceputului pascal si Sfanta Liturghie, clerul chemand credinciosii sa primeasca Lumina Invierii ca in noaptea de Pasti.Se randuieste un post bisericesc de trei zile in intreaga eparhie, in zilele de 24, 25 si 26 mai, in care credinciosii se pot spovedi, astfel incat sa poata primi Sfanta Impartasanie la Liturghia din noaptea de 26 spre 27 mai. Joi, 28 mai, intrucat Inaltarea Domnului este si ziua pomenirii eroilor, preotii pot pomeni in cimitire pe cei adormiti precum la Pastele Blajinilor", se arata in comunicat.Arhepiscopia Tomisului a explicat ca a luat aceasta decizie deoarece pe data de 27 mai este Odovania (Incheierea) praznicului Invierii Domnului, cand randuiala slujbei prevede acelasi inceput ca in noaptea Invierii si ca sunt dorinte neimplinite ale credinciosilor de a se impartasi la Liturghia Invierii din noaptea de Pasti si de a duce, la casele lor, Lumina Invierii, ca pe un drum simbolic al urcusului spre Inviere.De asemenea, Arhiepiscopia a mai precizat ca Arhiereul locului poate randui zile de post, conform canoanelor bisericesti si cu randuiala Odovaniei Invierii practicata in Biserica Ortodoxa a Greciei.Sfanta Lumina ce va fi oferita credinciosilor este Lumina ce a fost adusa de Paste de la Ierusalim, ea fiind pastrata in toata aceasta perioada in sfintele altare, a mai transmis Arhiepiscopia Tomisului.Potrivit Patriarhiei Romane, pe durata starii de alerta, slujbele in exteriorul lacasurilor de cult se pot organiza cu oricati credinciosi, cu conditia ca acestia sa poarte masca si sa respecte distanta intre ei.