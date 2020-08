Arhiepiscopul Aurel Perca primeste, sambata, insemnul de mitropolit al Bisericii Romano-Catolice din Romania

Ce este pallium-ul

Potrivit unui comunicat al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti, ceremonia va avea loc in cadrul Sfintei Liturghii solemne celebrate la ora 10,30 in Catedrala Sf. Iosif din Bucuresti, in prezenta episcopilor diecezelor sufragane (subordonate) - Iasi, Oradea Mare, Satu Mare si Timisoara -, a altor episcopi si preoti invitati, a credinciosilor, a reprezentantilor autoritatilor civile si ai altor Biserici si culte religioase din Romania.Pallium-ul a fost binecuvantat de Papa Francisc pe 29 iunie, conform traditiei, in solemnitatea Sfintilor Petru si Paul, in cadrul Sfintei Liturghii celebrate in Bazilica Sf. Petru din Vatican, si aminteste - asa cum a explicat Suveranul Pontif la omilia din acea zi - "unitatea dintre oi si Pastor care, asemenea lui Isus, pune oita pe umerii sai pentru a nu se mai desparti niciodata de ea".Simbol al legaturii speciale cu Papa, pallium-ul exprima autoritatea pe care Arhiepiscopul Mitropolit, in comuniune cu Biserica Romei, o dobandeste de drept in jurisdictia sa. Arhiepiscopul Mitropolit este autorizat sa il poarte numai pe teritoriul propriei Arhidieceze si pe teritoriul diecezelor din provincia sa ecleziastica, insemnul pallium-ului regasindu-se, de asemenea, si in stema arhiepiscopilor mitropoliti.Conform noilor reglementari in ce priveste conferirea pallium-ului, stabilite in 2015, Papa nu le mai impune pallium-ul noilor arhiepiscopi mitropoliti, ci il incredinteaza acestora la sfarsitul Liturghiei din sarbatoarea Sfintilor Petru si Paul. Ca si alti arhiepiscopi mitropoliti, din cauza restrictiilor de calatorie pe timp de pandemie, IPS Aurel Perca nu a putut fi prezent la Roma pentru a primi pallium-ul din mainile Papei Francisc, acest ceremonial fiind delegat Nuntiului Apostolic in Romania, Mons. Miguel Maury Buendia.Actualmente, pallium-ul are forma unei fasii de stofa, lata de cca 5 cm, tesuta din lana de culoare alba in forma de colan, asa incat sa poata fi purtat pe umeri, deasupra ornatului (planetei); capetele sunt de culoare neagra, ca si cele sase cruci brodate cu fir de matase.IPS Aurel Perca a fost numit de Papa Francisc Arhiepiscop Mitropolit de Bucuresti pe 21 noiembrie 2019 si a fost inscaunat in Catedrala Sf. Iosif din Capitala pe 11 ianuarie 2020.