Arhiepiscopul Teodosie scapa de ancheta: Lingurita de impartasire nu este penala

Anuntul a fost facut de Arhiepiscopia Tomisului printr-un comunicat de presa intitulat "", remis marti Ziare.com.Conform sursei citate, in urma cercetarilor, Parchetul a constatat ca in evidenta DSP Constanta nu au fost identificate cazuri de infectare cu noul coronavirus care "" si nici nu au existat suspiciuni de infectare in randul preotilor din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului.In astfel de situatii, analiza juridica prevede necesitatea existentei unor masuri de prevenire sau combatere a bolii cu caracter imperativ si nu caracter de recomandare. Prin urmare, recomandarile diverselor institutii nu pot constitui baza legala pentru incalcarea unui articol din Codul penal," explica Arhiepiscopia.Parchetul ar mai fi constatat si faptul ca aspectele religioase si medicale, invocate in plangerea penala de domnul Emil Moise, nu sunt de natura penala."In consecinta, Parchetul a dispus," conchide comunicatul Arhiepiscopiei.