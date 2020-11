IPS Teodosie insista cu pelerinajului de Sf. Andrei, desi Constanta e in stare critica. Reactia taioasa a lui CTP

Constanta si alte opt localitati, in carantina zonala

IPS Teodosie vrea sa aiba loc pelerinajul de Sfantul Andrei

Gazetarul Cristian Tudor Popescu sustine ca motivele invocate de Arhiepiscopia Tomisului, condusa de IPS Teodosie, pentru anularea restrictiilor de la Pelerinajul Sf. Andrei nu au temei in textul Constitutiei privind ingradirea libertatii credintelor religioase."Ce spune aici? E primul drept, cel religios, dreptul de a merge in pelerinaj, pe care il au oamenii. Asta este, cum ar spune Nicolae Ceausescu , o minciuna in fals. E un drept, dar e departe de a fi primul. De pilda, poate ca primul e dreptul la viata", a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.ro Gazetarul propune, in mod satiric, ca pelerinajul sa se organizeze cu conditia ca participantii care se imbolnavesc ulterior de Covid-19 sa se duca pentru ajutor la biserica , nu la spital "Va propun un lucru. Sa se aprobe acest pelerinaj acum, cu conditia ca toti cei care se vor infecta sa nu mai sune la 112 sau DSP. Sa li se dea un numar special al Arhiepiscopiei Tomisului si sa se duca, in momentul in care incep sa aiba febra si sa se sufoce, li se face rau, la IPS Mache - acesta este trimisul lui Dumnezeu pe Pamant - si va pune mana pe crestetele oilor sale, ca s-a autointitulat pastor, si le va vindeca pe loc. In felul asta vom putea degaja ATI, cu ajutorul Arhiepiscopiei Tomisului. Singura problema care ar fi la propunerea asta, ca s-ar putea sa se ajute intai pe sine IPS Mache, pentru ca, de pilda, insusi Patriarhul Serbiei a murit de Covid. Pentru ca a tinut o slujba de inmormantare pentru mitropolitul Muntenegrului, care spunea ca pelerinajul este vaccinul lui Dumnezeu", mai spune CTP.Municipiul Constanta a intrat in carantina de vineri, 20 noiembrie, ca masura de reducere a infectarii cu noul coronavirus, dupa ce rata cumulata, la 14 zile, a ajuns la 9,11 persoane infectate la mia de locuitori Opt localitati din Constanta intra, incepand de sambata seara, 21 noiembrie, de la ora 20, in carantina zonala. Din judet urmeaza sa intre in carantina Lumina, Costinesti, Agigea, Mihail Kogalniceanu, Medgidia, Valu lui Traian si Techirghiol.In plus, orasul Navodari urmeaza sa intre in carantina, incepand de duminica, 22 noiembrie, a anuntat prefectul Constantei, Silviu Cosa.Constanta este unul dintre judetele aflate in topul infectarilor cu noul coronavirus, inregistrand 483 de cazuri noi, dupa Brasov (508) si Bucuresti (1.168). Constanta a raportat sambata, 21 noiembrie, o rata de incidenta de 6,16.In ciuda situatiei alarmante in care se afla judetul, Arhiepiscopia Tomisului impreuna cu mai multe persoane, printre care generalul Mircea Chelaru, profesorul Florian Colgeac, inventatorul Iuliean Hornet, au depus la Tribunalul Constanta o cerere de anulare a unei decizii luate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta prin care se interzice ca la pelerinajele religioase sa participe alte persoane in afara celor care au domiciliul in localitatea unde are loc evenimentul.Avocatul Arhiepiscopiei Tomisului in acest dosar, Diana Iovanovici-Sosoaca, a declarat vineri, 20 noiembrie, ca nu poate fi restransa libertatea religioasa si ca masura respectiva este una neconstitutionala.Avocata a mai declarat ca exista o propunere de recomandare a Consiliului European ca statele membre sa calculeze rata incidentei cazurilor de Covid-19 la 100.000 de locuitori si nu la 1.000, cum se intampla in tara noastra, dar si ca autonomia Bisericii Ortodoxe Romane are caracter absolut in ceea ce priveste continutul convingerilor religioase si modalitatea lor de manifestare.Tribunalul Constanta a acordat termen in acest dosar pentru data de, iar avocatul Arhiepiscopiei a cerut ca judecata cauzei sa se petreaca mai devreme, avand in vedere ca pelerinajul de Sfantul Andrei este programat pe data de 30 noiembrie.Arhiepiscopul Tomisului afirmase saptamana trecuta ca va contesta in instanta restrictiile impuse credinciosilor care doresc sa mearga, in 30 noiembrie, la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei".In fiecare an, in 30 noiembrie, IPS Teodosie oficia Sfanta Liturghie, impreuna cu ierarhi invitati din tara si din strainatate, preoti si diaconi, la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din apropierea localitatii Ion Corvin.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a luat decizia de a interzice participarea la procesiunile si pelerinajele religioase pentru persoanele care nu au domiciliul in localitatile unde se desfasoara aceste activitati dupa ce rata incidentei la nivelul judetului Constanta a trecut de 3 la mia de locuitori.