Autoritatile permit impartasania cu dezinfectarea linguritei. BOR amana Sfanta Taina pana cand masura dispare

Ziare.

com

Documentul prevede ca toate obiectele de cult sa fie dezinfectate dupa fiecare utilizare, printre acestea regasindu-se si lingurita de impartasanie. Biserica transmite, insa, ca oricum a decis sa amane aceasta sfanta taina, chiar daca folosirea aceleiasi lingurite nu a fost niciodata sursa de contaminare.Purtatorul de cuvant al BOR Vasile Banescu subliniaza ca Ordinul este adresat in mod egal tuturor cultelor religioase din Romania si sustine ca textul referitor la folosirea obiectelor de cult cu care credinciosii din varii religii intra in contact in cadrul ritualurilor este unul general, realist gandit in cheia fireasca a neutralitatii religioase care defineste relatia democratica a Statului roman cu toate cultele din Romania.Amintind ca masurile sanitare specifice mentionate in Ordin privesc dezinfectarea dupa fiecare utilizare a obiectelor de cult care intra in contact cu credinciosii. Autoritatile cer ca acestea sa fie dezinfectate dupa fiecare utilizare si o data la patru ore sa fie dezinfectate obiectele sau suprafetele frecvent atinse de credinciosi.Purtatorul de cuvant al Patriarhiei afirma ca "respectivele 'obiecte de cult' mentionate la punctul 1. sunt acelea pe care unii credinciosi le ating in semn de veneratie fata de Dumnezeu, fata de persoanele sfinte pe care acestea le reprezinta (sfintele icoane, sfanta Cruce, Sfanta Evanghelie etc), sau fata de prezenta sacrului in obiecte semnificante religios in spatiul credintei oamenilor din toate cultele si religiile".Banescu precizeaza ca Biserica Ortodoxa a transmis public indrumarile sale bisericesti pentru starea de alerta in data de 14 mai si raman perfect valabile si in contextul recent publicatului Ordin, precum si in deplina consonanta cu masurile sanitare specificate de acesta."Concret, obiectele de folosinta perpetua (potir, disc, steluta si lingurita) se curata(!) inainte de folosire si dupa folosirea acestora. Reamintim ca in practica Bisericii Ortodoxe Universale, folosirea linguritei comune, la impartasirea euharistica, nu a fost in trecut si nici in ultimele doua luni de pandemie sursa de contaminare pentru vreun credincios ortodox.Recent, doua instante judecatoresti din Constanta si Cluj au confirmat ca nu au fost identificate cazuri de infectare cu noul coronavirus care 'sa fi fost legate de oficierea slujbelor religioase', ca 'impartasirea mai multor persoane cu aceeasi lingurita nu a condus la imbolnavirea vreunei persoane cu coronavirusul SARS-CoV-2' si ca nici au existat suspiciuni de infectare in randul preotilor din cadrul celor doua Arhiepiscopii vizate de aceasta cercetare", argumenteaza Vasile Banescu.El precizeaza ca, intrucat Biserica Ortodoxa a perceput realist si intelegator framantarea, ingrijorarea unor credinciosi si teama autoritatilor care gandesc inevitabil in termeni seculari, nu religiosi, modalitati de protejare a populatiei, Patriarhia Romana a comunicat recent decizia Sfantului Sinod, aceea ca "impartasirea comuna" din timpul Sfintei Liturghii sa se amane o foarte scurta perioada de timp pentru consultarea cu celelalte Biserici Ortodoxe pe tema modalitatii impartasirii credinciosilor in contextul unei pandemii, impartasire care s-a facut si se va face totdeauna "dintr-o singura paine" si "dintr-un singur pahar al binecuvantarii"."Asadar, modalitatea de impartasire cu tot ce presupune ea va fi decisa exclusiv de Biserica in spiritul comuniunii si discernamantului duhovnicesc. In acelasi timp exista permanent posibilitatea 'impartasirii individuale' a tuturor credinciosilor dupa Sfanta Liturghie sau in orice alta zi decisa de preotul duhovnic", conchide reprezentantul Patriarhiei.