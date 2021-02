Afacerile BOR. Cum functioneaza masinaria de facut bani prin care Biserica si-a cladit un adevarat imperiu financiar

Arhiepiscopia Sibiului

Mitropolia Clujului

Credinciosii au avut mai multe momente de indignare de-a lungul timpului. Nu au inteles, de exemplu, de ce nu mai au voie sa vina cu lumanarile de acasa, ci trebuie sa le cumpere pe cele de la biserica . Cu toate ca unii ar spune ca trebuie sa isi procure si lacasul de cult banii intr-un fel sau altul, nu doar prin cutia milei, prin banii de la stat, sau prin donatiile din mediul privat, cert este ca totul a devenit o afacere.BOR are fabrici, isi face singura lumanarile, bijuteriile, hainele si celelalte obiecte bisericesti, dar percepe si taxe pentru diverse evenimente religioase, cum ar fi cununia, botezul si inmormantarea. Toate acestea duc la un singur lucru, care este si cel mai important. Profitul.Romania avea 27.384 de lacasuri de cult la sfarsitul anului 2015, dintre care aproape 60%, adica 16.400, apartineau BOR, potrivit Secretariatului de Stat pentru Culte. In momentul in care aceste cifre au fost facute publice, s-a iscat un conflict in spatiul public. Oamenii au realizat ca nici daca sunt adunate toate scolile si spitalele din Romania, tot nu se ajunge la aceasta cifra uriasa.La sfarsitul anului 2017, Romania avea 576 de spitale, dintre care 367 de stat, si 7.047 de unitati scolare, atat publice cat si private, potrivit INS.BOR avea o avere estimate la 420 de milioane de euro si detinea 35.000 de hectare de padure si 40.000 de hectare de teren arabil, in 2011, potrivit unei investigatii TVR.In luna februarie a acestui an, cand Guvernul a dezbatut bugetul pentru 2021, un val de indignare a venit din partea BOR cand premierul Florin Citu a anuntat ca o sa taie din bugetele institutiilor de stat si ca se vor aloca 28 de milioane de lei pentru sprijinul cultelor.Initial, a parut o taiere drastica, in conditiile in care, in 2020, cultele au primit, in total, 248,968 de milioane de lei. In realitate, lucrurile nu stau chiar asa. Anul trecut a fost aprobat un buget de 10 milioane de lei pentru "sustinerea cultelor", dar apoi s-au mai dat bani prin rectificari bugetare pana la suma de 248,968 de milioane de lei.Cu alte cuvinte, bugetul propus in 2021 este aproape de trei ori mai mare decat cel propus anul trecut, iar suma poate sa creasca considerabil prin rectificarile bugetare.In subordinea BOR se afla si Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina si agentia de stiri Basilica.In 2013, jurnalistii de la Adevarul au facut publice mai multe afaceri manevrate de Arhiepiscopiile din subordinea BOR, care mai de care mai banoase, cum ar fi in constructii sau in imobiliare.La vremea respectiva, Mitropolia Sibiului avea o editura, iar Arhiepiscopia o tipografie, producea si vindea lumanari si colportaj religios si avea venituri si din chirii.Diaconul Stefan Toma a spus atunci ca majoritatea spatiilor sunt sociale si ca "in fiecare contract de inchiriere pentru spatiile locative este mentinuta suma cu care proprietarul contribuie la subventionarea chiriei (peste 50 la suta din valoarea de piata a chiriei)".Arhiepiscopia Alba Iulia detinea, pe langa biserici, case parohiale si terenuri in Alba si Mures, o fabrica de lumanari, o tipografie, un post de radio si o organizatie sociala care derula proiecte in valoare de milioane de euro, finantate predominant din fonduri europene, potrivit sursei citate.In 2010, Arhiepiscopia era actionar cu 3,63 la suta la societatea Prodcomplex SA Targu Mures, cu obiect de activitate in domeniul fabricarii placilor, tuburilor si profilelor din material plastic. Ulterior, firma a fost delistata de pe bursa.Fabrica de lumanari aproviziona atat Alba, cat si Mures. Organizatia sociala, "Filantropia Ortodoxa", administra cea mai mare retea de case de tip familial din cuprinsul Patriarhiei Romane, respectiv 18 astfel de centre in care stateau circa 230 de copii. Asociatia detinea, in total, 64 de centre sociale pentru copii, varstnici, oameni ai strazii sau persoane cu handicap, valoarea proiectelor derulate fiind de peste cinci milioane de euro la momentul respectiv.Mitropolia Moldovei si Bucovinei este una dintre cele mai bogate. Avea un hotel in statiunea Durau, dar si sase vile folosite in acelasi scop, independente de manastire. Ultima supravietuitoare a familiei Sturdza a lasat mostenire Mitropoliei un castel, la Miclauseni.In 2013, detinea circa 10.000 de hectare de padure, dintre care 9.615 hectare au fost retrocedate de Ocolul Silvic Targu Neamt, Mitropolia obtinand si cladirile construite pe terenul respectiv.Astfel, a primit sediul Ocolului Silvic Targu Neamt, sediul de brigada silvica de la Manastirea Neamt, cantonul silvic de locuit de la pepiniera silvica Dumbrava, cantonul silvic de locuit de la Carbuna, cantonul cu etaj de la Manastirea Neamt, sediul de brigada silvica de la Secu si cabana forestiera Secu. Preotii au mai obtinut si cabana de vanatoare a lui Ceausescu de la Nemtisor, impreuna cu alte trei cabane si chioscul de vanatoare.Daca despre Arhiepiscopia Tomisului s-a scris in trecut ca avea datorii si ca avea conturile blocate, nu se poate spune acelasi lucru si despre cel care o conduce, IPS Teodosie. Unul dintre cele mai luxoase complexuri bisericesti din Romania este cel care a pornit de la o mostenire primita de Teodosie, un hectar de pamant la Dorna Arini.Ulterior, oamenii bisericii au cumparat alte loturi de la localnici. In prezent, complexul este ridicat pe o suprafata de peste 20 de hectare si este finantat majoritar din fonduri alocate de Secretariatul de Stat pentru Culte. Initial, s-a construit o biserica. Acum sunt ridicate un hotel de 3 stele, spatii de productie, sala de conferinte, restaurant si baza de tratament balnear. Manastirea din Arini i-a cedat lui Teodosie , in 2010, un hotel, doua case si 19 hectare de teren.Mitropolia Clujului are, printre altele, postul de radio Renasterea, editura cu acelasi nume, revista Tabor, dar si Centrul de pelerinaje Renasterea.De exemplu, Centrul de pelerinaje Renasterea are, la momentul actual, o cifra de afaceri de 20.728.490 de lei, profit net de 1.495.423 de lei si trei angajati Pe de alta parte, este adevarat ca multe dintre institutiile aflate in subordinea BOR fac diverse acte caritabile pentru oamenii vulnerabili, nevoiasi. Au centre in care ii ingrijesc, le doneaza bunuri sau mancare si au proiecte filantropice. De exemplu, doar Arhiepiscopia Tomisului a avut actiuni sociale de peste un milion de euro, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul lor.