Bat clopotele la 12! Biserica face slujbe de Inaltare cu distantare, in memoria eroilor

"La sarbatoarea 'Inaltarii Domnului' si Ziua Eroilor din ziua de joi, 28 mai 2020, dupa Sfanta Liturghie, vor fi oficiate, cu respectarea reglementarilor actuale din starea de alerta, slujbe de pomenire a eroilor neamului romanesc in toate catedralele, bisericile, manastirile, cimitirele si monumentele inchinate acestora din tara si strainatate.La ora 12:00, clopotele bisericilor ortodoxe vor fi trase in semn de recunostinta fata de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinta si tara", anunta Patriarhia Romana.Pomenirea eroilor neamului romanesc la praznicul "Inaltarii Domnului" a fost hotarata de Sfantul Sinod al BOR in anul 1920, decizia fiind consfintita prin alte doua hotarari sinodale din anii 1999 si 2001, prin care aceasta zi a fost proclamata sarbatoare nationala bisericeasca.Prin Legea 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti, sarbatoarea Inaltarii Mantuitorului Iisus Hristos, a fost proclamata Ziua Eroilor, ca sarbatoare nationala a poporului roman.Potrivit Patriarhiei, la fiecare Sfanta Liturghie savarsita in bisericile ortodoxe sunt pomeniti eroii, ostasii si luptatorii romani din toate timpurile si din toate locurile, care s-au jertfit pe campurile de lupta, in lagare si in inchisori, pentru apararea patriei si a credintei crestine, pentru intregirea neamului, libertatea si demnitatea poporului roman.Catedrala Nationala din Bucuresti este ridicata, de asemenea, in memoria eroilor, primul dintre cele doua hramuri ale sale fiind "Inaltarea Domnului".Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc, joi, la 40 de zile de la Paste, Inaltarea Domnului, fapt petrecut, potrivit Scripturilor, pe Muntele Maslinilor de langa Ierusalim, unde Iisus si-a chemat apostolii pentru o ultima binecuvantare.