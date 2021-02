Cat de periculoasa este cutuma scufundarii copilului in timpul botezului. "Exista inclusiv riscul sa se inece cu laptele baut inainte"

Copilul mult prea mic, un risc in plus

Risc ridicat si pentru copiii nascuti prematur

Va schimba Biserica modul in care sunt botezati copiii?

"Aceasta incapatanare poate fi fatala"

"Copilul plangea, preotul l-a scufundat de trei ori in apa"

Copilul avea doar sase saptamani, fiind nascut prematur

Expertii dau exemplul preotilor care aleg doar sa stropeasca bebelusul fara a-l scufunda complet in apa. Pozitia medicilor vine dupa cazul de la Suceava, unde un bebelus nascut prematur, in varsta de doar sase saptamani, a decedat in urma botezului Reprezentantii Patriarhiei sustin ca scufundarea totala a bebelusului la botez se face prin acoperirea nasului, gurii si urechilor acestuia, fiind o tehnica "speciala", ce se invata "pe parcursul seminarului si in timpul facultatii". In acelasi timp, practica bisericii in aceasta privinta nu este una unitara, foarte multi prelati alegand doar sa stropeasca bebelusul la vaccin cu apa pe frunte.De altfel, Avocatul Poporului Renate Weber , a anuntat luni, 1 februarie, ca institutia pe care o conduce s-a autosesizat in privinta acestui caz urmand ca, in urmatoarele zile, sa vine cu o serie de concluzii dupa ancheta proprie."In primul rand, varsta copilului este foarte importanta, apoi starea de sanatate a acestuia, istoricul sau medical, de exemplu, un prematur are o perioada de recuperare ridicata - varsta de sugar de, sa zicem doua luni, nu este echivalenta cu maturitatea pe care o are un sugar la termen. Poate ca si preotii ar trebui sa se conecteze mai bine poate la realizatile timpurilor actuale si sa-si ajusteze procedurile. Sunt convins ca pentru o familie conteaza gestul, actul de crestinare si nu neaparat modul in care se face acest lucru", a declarat Prof. Dr. Cristian Gheonea, vice-presedinte al Societatii Romane de Pediatrie Medicii pediatrii sustin ca aceasta tehnica a scufundarii totale a bebelusului la botez nu este lipsita de riscuri, si atrag atentia ca cu cat copilul este mai mic cu atat riscurile sunt mai ridicate."Este in mod evident un pericol real de a aspira apa si sa-i ajunga in plamani. Si noi ne inecam cateodata, atunci cand spunem ca "se duce pe partea cealalta" - e o cantitate de apa sau alimente foarte mica, si totusi avem reactii de tuse imediata. Si acest lucru se intampla cand vorbim de o picatura, atunci cand vorbim de mai multi mililitri e deja o mare problema. Iar la un bebelus mic nici plamanii nu sunt foarte bine dezvoltati, iar daca apa a ajuns in plamani in astfel de cazuri este deja o problema.Spre exemplu si la anestezie, atunci cand se face o anestezie generala, regula este ca pacientul sa nu bea si sa nu manance inainte, asta din cauza ca anestezia relaxeaza toata musculatura si tot ceea ce este in stomac se poate intoarce in cavitatea bucala, in zona cailor aeriene si digestive, si in loc sa se intoarca in stomac se poate duce in plamani. In cazul bebelusilor exista riscul similar ca, atunci cand acesta a fost hranit imediat inaintea botezului si nu a fost ajutat sa elimine toate gazele, sa se inece cu laptele baut.Stim cazuri unde si copilul acasa, cand acesta dupa hranire este asezat pe spate in loc sa fie asezat pe o parte, si ii ajunge din nou in gura laptele si se ineaca cu el ca nu mai stie sa il inghita. Sugarul trebuie ridicat repede, lasat cu capul in jos tocmai pentru a se evita astfel de tragedii. Este poate si motivul pentru care multi preoti nici nu mai recurg la a scufunda complet copilul in apa. Iei frumos cu mana si-l stropesti putin pe frunte. E mai civilizat. Din pacate nu intotdeauna se face acest lucru, trebuie sa vorbesti inainte cu preotul, trebuie sa fie unul intelegator.In cazul de la Suceva pare sa fi fost un cumul de factori nefericiti, copilul mult prea mic pentru botez, nu stiu de ce au vrut parintii si de ce au acceptat acest lucru si preotii, si apoi este posibil sa fi fost o greseala in botezul propriu-zis.Sigur, am inteles ca exista o tehnica in care preotul ii acopera nasul si gura pentru o fractiune de secunda in care copilul este scufundat. Deci practic ii opreste respiratia, pentru a nu trage apa. Sigur, e pentru o fractiune de secunda, ca apoi cand il scoate ii da drumul sa respire, insa apoi il baga din nou in apa, de doua sau trei ori. Sunt o persoana ortodoxa, insa cred ca aceasta cutuma ar trebui schimbata", a declarat Raluca Alexandru, medic pediatru la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala Un alt aspect subliniat de medici vizeaza posibilele afectiuni patologice ale copilului, ce in cele mai multe cazuri nu sunt cunoscute la momentul botezului. Mihaela Balgradean, medic pediatru la Spitalul Marie Curie subliniza ca in cazul copiilor nascuti prematur aceste riscuri sunt mult mai ridicate."Problema este ca, in cazul unui bebelus atat de mic, nu stim niciodata daca nu are cumva o afectiune precedenta care poate determina un risc sau care poate fi un risc pentru un astfel de act. De altfel orice boala acuta, poate fi o simpla raceala, sau o afectiune cronica, o boala de inima sau de plamani, sau alta malformatie - pot reprezenta la un moment dat un risc pentru un sugar de varsta mica. Depinde foarte mult la ce varsta se face botezul, pentru ca una este sa botezi un copil de sase saptamani, asa cum e traditia in religia ortodoxa, sau sa-l botezi spre varsta de un an.Asa cum spuneam, dincolo de varsta, bebelusul trebuie sa fie sanatos, sa fie aparent sanatos si sanatos in toate documentele lui, pentru ca pot aparea tot felul de incidente, accidente. Apoi exista aceasta tehnica pe care o are parintele atunci cand scufunda copilul in totalitate in cazanul cu apa, apa ce trebuie incalzita mai ales pe aceasta vreme, nu vrem sa riscam sa producem un soc, cu acoperirea totala a urechilor, nasului si a gurii pentru o foarte scurt moment - lucrurile pot sa decurga foarte bine.Subliniez ca trebuie sa se tina cont in primul rand de starea de sanatate a copilului, de varsta lui dar si de conditiile in care s-a nascut acest copil. Situatia copiilor nascuti prematuri, cu niste probleme la nastere, este alta cu a unui copil declarat in deplina sanatate in momentul in care s-a nascut", a declarat si Mihaela Balgradean, medic pediatru la Spitalul Marie Curie din Bucuresti Medicul atrage atentia ca aceste riscuri pot fi sporite in cazul in care bebelusul a fost hranit inainte de botez fara a i se da sansa sa elimine toate gazele dupa hranire."Este si acesta un risc suplimentar, in conditiile in care foarte multi sugari mici au aceasta patologie de reflux gastro-esofagian si in conditiile in care se produce acest act de scufundare poate interveni acest reflux care sa produca un obstacol in respiratie si deci sa inece copilul. Nu este indicat deci sa fie hranit si mai ales cu o cantitate mare de lapte inaintea botezului. Cred ca solutia este sa se renunta la aceasta practica a scufundarii totale a copilului, mai ales cand tu nu ai date despre copil, cand nu este cunoscuta familia. Ar fi mai indicata o procedura minimala in acest sens", a mai spus medicul.Ca reactie la tragedia de la Suceava in sute de comentarii pe Facebook oamenii au povestit ca preotii care le-au botezat copiii nu i-au scufundat complet in apa. La fel au fost si reactii ale preotilor care au subliniat ca ei nu fac acest lucru. Intrebat daca Biserica ar putea sa renunte la aceasta cutuma, Ciprian Streaza, profesor la Universitatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna din Sibiu a declarat ca biserica intotdeauna a fost deschisa la schimbare insa a subliniat ca taina botezului, atunci cand se face corect, presupune scufundarea totala a pruncului in apa."Scufundarea totala a copilului in apa la botez nu este obligatorie. Termenul de botez vine de la "afundare", nu se spune se "stropeste robul lui Dumnezeu". Conteaza cum o faci.Ca si la medicina, toata lumea stie ca iti trebuie bisturiu, fara el nu poti opera. Daca il folosesti prost poti insa sa omori un om. Botezul si intrarea in crestinism marcheaza moartea si invierea, fiind o tainia care arata in mod simbolic ce se intampla cu omul. Ca si al operatie, nu e obligatoriu sa folosim bisturiul, insa asa se face. Asa cum de doua mii de ani se opereaza oamenii cu bisturiul si daca operezi prost poate ca problema este a celui care opereaza.Sigur, multi preoti au renuntat la a mai scufunda copilul in apa complet. E o teama dar si o influenta din partea altor culte. Sigur, exista botezul de necesitate, cand normal ca omul este doar stropit, daca esti bolnav pe patul de moarte nu esti atuncat intr-o piscina. Insa, daca se doreste sa se fac corect aceasta slujba, atunci asa se face.Sunt inca discutii cu privire la riscurile pentru copii. Se discuta. Biserica este pentru om, pentru binele lui, Biserica este deschisa la o schimbare, dovada faptul ca exista acest botez de necesitate. Biserica se poate adapta si intotdeauna ea s-a adaptat. Insa, acolo unde botezul se poate face, el trebuie sa se faca corect. Acolo unde se face corect nu exista niciun risc. Ganditi-va ca pana la noua luni copilul traieste in apa. Problema nu e aici, ci daca nu avem un preot bun, un preot care sa fi facut practica. Cazurile sunt insa foarte rare. Crestinismul este de mii de ani. Ca si la doctori sunt cazuri de malpraxis", a declarat acesta.Pe de alta parte, preotul ortodox Paul Palencsar a scris pe pagina sa de Facebook ca practica de a scufunda complet bebelusul la botez poate fi chiar fatala. ""Niciodata nu i-am inteles pe preotii care tin mortis sa boteze copilul prin afundare totala, iar nu prin turnarea apei pe cap. Daca preotul e lipsit de experienta practica (chiar in ciuda experientei au fost accidente), aceasta incapatanare poate fi fatala.Acum, nu mai botezam adulti, ca in epoca apostolica, ci prunci fragili, care se zbat pentru viata lor. Subiectii sfintei Taine a Botezului s-au schimbat. Sunt nou nascuti. Chiar si o secunda de neatentie, ezitare sau nepricepere a preotului e mortala. Aici e pericolul", a scris acesta pe Facebook. Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a declarat luni ca taina Botezului, conform canoanelor apostolice, se oficiaza in Bisericile Ortodoxe de catre preot sau episcop prin intreita 'afundare' in numele Sfintei Treimi"."Aceasta afundare dureaza doua/trei secunde si presupune protejarea stricta a copilasului, al carui spate si a carui ceafa sunt sprijinite cu mana dreapta, gura si nasul fiind protejate atent de causul mainii stangi, in asa fel incat acesta sa nu poata inghiti niciun strop de apa in secundele cat este afundat rapid de trei ori.Aceasta scurta afundare se face dupa ce oficiantul Tainei se asigura ca pruncul a inspirat aer. Exista si posibilitatea botezarii prin turnarea apei pe crestetul copilasului, tot de trei ori, in numele Sfintei Treimi, aceasta decizie putand fi luata in cazuri de necesitate sau in functie de starea de sanatate a copilasului", a transmis Vasile Banescu. Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a catalogat tragedia ca fiind o "intamplare prin care Dumnezeu ne-a certat" si sustine ca va lua legatura cu preotul pentru a stabili circumstantele.Tatal baietelului in varsta de o luna si jumatate mort dupa slujba de botez de la Biserica "Sf. Constantin si Elena", din municipiul Suceava, a relatat ce a vazut cu ochii sai in timpul slujbei, inainte de tragedie "L-am dus la biserica pentru increstinare, ce pot sa va spun e ca baiatul plangea, dar preotul l-a scufundat de trei ori in apa, iar el a inhalat apa. Parintele l-a scos, l-a sters, de la doctori am aflat ca a inhalat 110 ml apa. Pe copil l-a busit sangele pe nas, l-am pus cu fata in jos, sa scoata apa, nu si-a revenit, bataile inimii erau, dar avea un puls foarte scazut... Daca vezi copilul cu gura cascata si ca plange nu il scufunzi de tot in apa, nu?", a declarat tatal bebelusului pentru publicatia locala Monitorul de Suceava.Doctorul Dan Teodorovici, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Suceava, a precizat ca bebelusul a fost adus la UPU Suceava in stop-cardio-respirator resuscitat, fiind internat pe sectia ATI, dar din pacate, luni dimineata, in jur de ora 6.00, a decedat, probabil din cauza leziunilor provocate de hipoxie, cu precizarea ca medicii legisti vor stabili exact cauza mortii. Medicul a confirmat ca bebelusul a aspirat lichid in plamani.Protopopul Doru Budeanu, de la Protopopiatul Sucevei, a confirmat ca bebelusul a fost scufundat complet in apa, aratand ca "botezul se face prin intreita cufundare, dupa randuielile Bisericii".Protopopul Ionel Doru Budeanu a mai precizat este vorba de un preot hirotonit din anul 2007, care savarseste sfintele taine de multa vreme si nu este vorba de lipsa de experienta."Parintele mi-a spus ca copilul a plans, si inainte de botez, inclusiv dupa ce l-a scos din cristelnita, avea semne vitale.....Singura problema de care stia parintele este ca era nascut prematur".Temperatura din biserica si cea a apei erau potrivite, a mai spus parintele protopop.Copilul a fost resuscitat in biserica, de un echipaj SMURD, si apoi a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Suceava.Din pacate, acesta nu este primul astfel de caz din tara noastra, in luna septembrie a anului 2017, o familie dintr-o comuna din judetul Iasi si-a pierdut copilul la cateva minute dupa ce a fost botezat. Medicii legisti au stabilit ca bebelusul a murit prin inec . Mama copilului i-a dat sa bea lapte cu biberonul cu putin timp inainte sa fie bagat in cristelnita si bebelusul s-ar fi inecat cu laptele pe care l-a regurgitat. Un alt caz similar a avut loc in urma cu zece ani, intr-o comuna din Republica Moldova , cand tot asa, un bebelus de doar sase saptamani a murit in timpul botezului. Cu un an inainte, in 2009, in localitatea Sibiana Hasag, un baietel de sase saptamani a murit la scurt timp dupa ce a fost botezat. Micutul a fost scufundat de preot in cristelnita de doua ori si, dupa ce a fost pus pe masa, a inceput sa se invineteasca. Ulterior, copilul a intrat in stop cardio-respirator.