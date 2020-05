Biserica din Moldova sustine teoriile conspiratiei legate de 5G, vaccinuri si Bill Gates

Ziare.

com

Sinodul Bisericii Ortodoxe din R. Moldova a adresat autoritatilor o scrisoare in care impune conditii pentru eventuala vaccinare anti-COVID-19, invocand teorii conform carora vaccinarea este o cale prin care "sistemul antihristic mondialist vrea sa introduca in corpurile oamenilor microcipuri pentru a-i putea controla prin intermediul tehnologiei 5G". "Bill Gates este considerat principalul responsabil pentru crearea tehnologiei de microcipare a populatiei, prin intermediul unui vaccin care sa introduca in trup nanoparticule care reactioneaza la undele transmise de tehnologia 5G si permit sistemului sa il controleze pe om de la distanta", se arata in documentul semnat de reprezentatii Bisericii.In documentul adresat presedintelui Republicii Moldova, presedintelui Parlamentului si premierului, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova invoca dezbateri din Parlamentul Romaniei in legatura cu vaccinarea si afirma ca in Suedia aceasta nu este obligatorie."In acest context de idei, este obligatoriu de a enunta si ideea ca vaccinarea reprezinta si un pericol de microcipare sau introducere in organismul uman a altor dispozitive straine lui. Opinia publica din multe state europene, protesteaza contra obligativitatii vaccinurilor, mai ales a vaccinului contra COVID-19, deoarece le considera o cale prin care sistemul antihristic mondialist doreste sa introduca in corpurile oamenilor microcipuri cu ajutorul carora sa-i poata controla, prin intermediul tehnologiei 5G.In Parlamentul Italiei a fost formulat de catre o deputata in mod oficial cererea de arestare a infractorului international Bill Gates, care este acuzat de faptul ca este un criminal impotriva umanitatii, ca a provocat prin vaccinuri moartea a 500.000 de copii in India, ca sustine ideea de genocid pentru reducerea populatiei planetei", argumenteaza conducerea Bisericii Ortodoxe din Moldova in scrisoare.Mai este invocat si faptul ca "Bill Gates este considerat principalul responsabil pentru crearea tehnologiei de microcipare a populatiei, prin intermediul unui vaccin care sa introduca in trup nanoparticule care reactioneaza la undele transmise de tehnologia 5G si permit sistemului sa il controleze pe om de la distanta", precum si ca "se considera ca tehnologia 5G in combinatie cu anumite vaccinuri administrate in China si Italia au si stat la baza aparitiei acestui virus care a intors pe dos intreaga planeta".In baza acestor afirmatii, Sinodul de la Chisinau avanseaza urmatoarele conditii:1. Vaccinarea populatiei (anti-COVID-19, etc), precum si orice interventie medicala sa fie efectuata pe principii benevole, doar cu consimtamantul si informarea corecta a pacientului (inclusiv si transparenta componentei vaccinului si a posibilelor efecte adverse), cu respectarea prevederilor Conventiei pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane in ceea ce priveste aplicatiile biologiei si ale medicinei, de altfel, ratificata de catre Republica Moldova.2. Asigurarea tuturor drepturilor fundamentale ale oamenilor care ar refuza vaccinarea obligatorie, exceptand eventualele discriminari sisau restrictionari.3. Asigurarea dreptului omului de a nu i se introduce/implanta orice dispozitiv/cip strain corpului uman, luand in consideratie informatia prezentata de catre oamenii de stiinta despre pericolul acestora, precum si ingrijorarea intemeiata pe baza Apocalipsei Sfantului Ioan Teologul si a proorociilor Sfintilor Parinti.