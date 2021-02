Biserica Ortodoxa critica o expozitie ce incadreaza la kitsch vesmintele aurii ale preotilor: O perfida generalizare la adresa Ortodoxiei

"Neomarxismul" este invinuit din nou

"Chinuitul text anticlerical afisat pe un panou la asa-numita expozitie a 'Muzeului Kitsch-ului' dintr-un mall bucurestean nu pacatuieste, desigur, prin denuntarea kitsch-ului religios (ivit relativ recent in orice spatiu confesional), ceea ce face cu mahnire si buna intentie orice bun cunoscator al curatei traditii culturale crestine si al tezaurului artistic inestimabil al Ortodoxiei, ci prin perfida generalizare a unei punctuale derive estetice sau morale la adresa tuturor preotilor si, in extenso, la adresa Ortodoxiei insasi.Ceea ce este nu doar nedrept si inept, ci si abject. Ca orice programatica generalizare, adica siluire a logicii si a bunului-simt!", explica Banescu, intr-un material publicat pe basilica.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Patriarhiei Romane , "infierarea publica a Bisericii, Ortodoxe sau nu, a fost constant hranita de ideologia sacrilega a socialismului utopic, fie el marxist-leninist, fie nazist, fie, recent si consistent, neomarxist". Banescu afirma ca aceasta ideologie "a uratit" o prea mare parte de lume, transformand-o "intr-un sumbru regat al kitsch-ului gandirii si trairii"."Numitorul comun al acestei ideologii falsificatoare de realitate si inca prizate in cercuri paupere cultural a ramas constant detestarea Cerului, a clerului, a culturii veritabile, a manifestarilor credintei si, inevitabil, malformarea intelectuala si morala a celor sedusi de ea. A celor ce-si exhiba azi repulsia fata de kitsch chiar in templele consumismului, adevarate capodopere arhitectonice ale distinctiei si bunului-gust scoase la taraba", adauga Vasile Banescu Expozitia "Romanian Kitsch Museum" si deschisa publicului gratuit intr-un mall din Bucuresti incadreaza in categoria kitsch vesmintele aurii ale preotilor, crucifixurile cu lumini colorate, cutia milei, calendarul ortodox, ceasul religios, reprezentarea unor persoane in viata in picturi din lacasurile cult.